Emmi Granlund tapitti pientä ruutua kädet jännityksestä täristen – sitten MM-finaalissa tapahtui jotain musertavaa

Emmi Granlund kasvoi todellisessa salibandyperheessä. Hän itki vuosi sitten, kun Suomi hävisi MM-finaalin. Nyt isosisko uskoo, että pikkuveljestä tulee maailmanmestari.

NUOREMPANA Emmi Granlund, 32, heräsi usein yläpuolelta kuuluneeseen töminään.

Pikkuveljet pelasivat ”sählyä” lapsuudenkodin yläkerrassa Hollolassa. Granlund (os. Kainulainen) on kuusilapsisen sisarusparven vanhin ja ainoa tyttö. Esikoinen pelasi lentopalloa, mutta juuri salibandy oli perheen yhteinen juttu.

– Olin äidin mukana buffeteissa ja kävin katsomassa paljon pelejä, Granlund muistelee.

Viidestä veljestä neljä on pelannut salibandyliigaa. Rasmus Kainulainen, 25, ja Justus, 23, ovat maajoukkuepelaajia. Sisaruksista toiseksi nuorin, Justus on Suomen avainpelaajia meneillään olevissa salibandyn MM-kisoissa. Rasmukselta kisat jäivät väliin polvivamman takia.

Nashvillessä Yhdysvalloissa asuva Emmi kertoo seuraavansa pikkuveljien pelejä innolla. Sveitsin MM-kisojakin on tullut seurattua.

– Yritän katsoa aina, kun pelejä tulee järkevään aikaan. Iltapelit tulevat täällä aamupalan aikaan, hän sanoo ja lisää.

– Olen superonnellinen, että he (Rasmus ja Justus) ovat päässeet pelaamaan ammattitasolla. Pojat ovat antautuneet lajille ja käyttäneet siihen paljon vapaa-aikaa. Se on tosi inspiroivaa, kun pystyy tekemään lapsuuden intohimosta ammatin.

Rasmus, Roope, Justus ja Jesperi kotipihalla Hollolassa vuonna 2016.

GRANLUND seuraa pelejä tunteella, hän kertoo.

– Janoan oikeudenmukaisuutta. En kuitenkaan ole huutelijatyyppi. Välillä menee tunteisiin, mutta pitää ymmärtää, että peli ei ole kaikki kaikessa.

Kysyttäessä kummat ovat piinaavampia, pikkuveljien salibandypelit vai aviomies Mikaelin NHL-ottelut, vastaus tulee empimättä.

– Veljien sählypelit ehdottomasti. Niitä pystyn oikeasti seuraamaan. En edes muista, milloin olisin viimeksi seurannut NHL-peliä kunnolla, kun olen peleissä yleensä lasten kanssa. Se menee yleensä touhottamiseen, Granlund naurahtaa.

Hänellä ja Nashville Predatorsin suomalaistähdellä on kaksi poikaa, 1- ja 3-vuotias.

– Henkilökohtaisesti, salibandya on kivempi seurata kuin jääkiekkoa. Tulee maaleja ja tapahtuu koko ajan, Granlund linjaa.

Emmi Granlund seuraa edelleen tiiviisti pikkuveljien salibandypelejä.

VAJAA vuosi sitten isosiskon hermoja piinattiin toden teolla, kun Suomi kohtasi Ruotsin salibandyn MM-finaalissa Helsingissä. Kaksi Kainulaista viiletti Suomi-paidassa. Granlund oli matkalla Phoenixin lentokentälle ja katsoi peliä iPadilta.

Justus avasi Suomen maalihanat avauserässä ja hetkeä myöhemmin Suomi oli jo 2–0-johdossa. Ruotsi kiri takaa ohi ja näytti menevän menojaan, kunnes Justus iski kahdesti pikatahtiin kolmannen erän puolivälissä ja tasoitti pelin.

– Se oli liian jännittävää katsoa, aivan kamalaa. Seurasin kädet täristen, hän kuvailee.

Pikkuveljen hattutemppu ei lopulta riittänyt MM-kultaan. Ruotsi ratkaisi toiseksi viimeisellä minuutilla.

– Itkeä vollotin, Granlund muistelee.

– Heidän olisi kuulunut voittaa. Se tuntui niin väärältä. Mutta uskon vahvasti siihen, että kaikella on joku tarkoitus. Miten keräät itsesi? Finaalitappio varmasti kasvatti nälkää.

EMMIÄ yhdeksän vuotta nuorempi Justus oli juniorina superlupaus, josta on odotetusti kasvanut maailmanluokan pelaaja. Liigassa hän on lapioinut pisteitä lähes kahden (1,95) keskiarvolla. Granlund sanoo, että pikkuveljen lahjakkuuden huomasi jo pienestä pitäen.

– Hän tietää tasan tarkkaan mitä haluaa ja on pitänyt puolensa isoveljien kanssa pelikentillä. Justus on kunnianhimoinen muussakin elämässä. Hän osaa suunnitella ja näkee isomman kuvan urheilun ulkopuolella.

Pikkuveli opiskelee kolmatta vuotta Helsingin yliopistossa luokanopettajaksi.

Kuuleman mukaan Justus on sisarusparven älykkö.

– Onhan se, ehdottomasti.

– Itselläni oli 9,8 keskiarvo yläasteella ja E:n paperit lukiossa. Mutta Justus on superfiksu, meidän perheen älykkäin, isosisko myöntää.

JUSTUS muisteli syksyllä Urheilulehdessä joutuneensa toisinaan ahtaalle perheen pihapeleissä. Välillä peleistä lähdettiin kyynelet silmissä.

– Se pitää varmasti paikkansa, mitä Justus sanoi. Se oli kasvattavaa, mutta eivät ne pelit mitään raivoamista ollut. He osasivat purkaa energiaa terveellä tavalla urheiluun.

Isosisko ei peleihin osallistunut, mitä nyt ehkä muutaman kerran maalivahtina kuopus Jesperille.

– Olin ehkä enemmän tyytyväinen, kun sain olla sisällä rauhassa.

– Lapsenvahtina oli helppoa. Heitin pallon pihalle ja siellä ne pelailivat tuntikausia.

Justus Kainulainen edustaa Esport Oilersia.

Isosiskon ja pikkuveljien välillä on valtameri, mutta sisarusparvi on edelleen tiivis.

– Suuri perhe on rikkaus. Hollolaan on aina ihana mennä viikonlopuksi.

Granlundin puoliso Mikael on myös ollut nuorempana armoitettu pihapelaaja. Oulunsalosta kotoisin oleva NHL-tähti on päässyt mukaan Kainulaisten pihapeleihin.

– On totta kai. Siellä on aina pelaajat valmiina, jos joku on menossa pelaamaan, oli laji mikä tahansa. Yhtäkkiä siellä saatetaan pelata pingistä.

SUOMI kohtaa lauantain välierässä verivihollisensa Ruotsin. Granlund on varma, että pikkuveljestä tulee tällä kerralla maailmanmestari.

– Nyt vaan nähdään se mestaruus jo valmiiksi, niin se tulee tapahtumaan. Kun näkee sen skenaarion, on itsevarmin myös pelitilanteessa.

Justuksen finaalihistoria on vakuuttava. Vuosi sitten hän takoi hattutempun, lajihistorian neljäntenä pelaajana MM-finaalissa. 2017 räpsähti neljä maalia Ruotsin verkkoon alle 19-vuotiaiden kultaottelussa.

Isosisko uskoo, että taika pitää.

– Pitää pitää. Älä nyt laita sitä otsikkoon, ettei tule paineita. Kun flow on päällä, kaikki on mahdollista.