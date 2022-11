Isoisä sai idean, kun Lauri Stenfors, 32, pääsi maajoukkueeseen: ”Tämä on ollut hyvä diili”

Kun Suomen salibandymaajoukkueen Lauri Stenfors käy lapsuuden kotikonnuillaan Huittisissa, hän lähtee kohti Turkua setelit taskussaan.

KUN Lauri Stenfors pääsi ensimmäistä kertaa Suomen salibandymaajoukkueeseen vuonna 2014, isoisä sai idean.

Hän ehdotti pojanpojalleen pistebonusta. 20 euroa jokaisesta pisteestä Suomi-paidassa.

82 maaottelua ja viidensiä MM-kisojaan pelaavan Suomen luottopuolustajan ja papan bonusjärjestelmä on yhä voimassa.

– Siitä on jo jonkin verran aikaa, mutta luulisin, että reaktio oli aika positiivinen, kun pappa sitä ehdotti. Ei muuta kuin lapa ja pää kohti takatolppaa, ja hakemaan pinnarahoja, Stenfors muistelee IS:lle.

TPS:aa seuratasolla edustava 32-vuotias puolustaja sanookin, että pisteet maajoukkueessa maistuvat liigapinnoja paremmilta.

– Heittämällä. Liigassa tulee laskut itse maksettavaksi.

– Leikkimielisesti sanottuna näissä (maaotteluissa) motivoi enemmän kun pelataan turnausmuotoisesti pytystä ja saa vielä rahaa kun onnistuu. Rahaa ei kuitenkaan lähde omalta tililtä, jos oma ukko sattuu tekemään maalin. Tämä on ollut hyvä diili, Stenfors veistelee.

PELAAJAPROFIILILTAAN Stenfors on puolustava puolustaja. Ruotsalaistähti Alexander Galante Carlströmin mukaan puolustuspelissä maailman paras.

Pisteitä Suomi paidassa on silti 31 kappaletta. Stenfors ei ole ihan varma ovatko maalit ja syötöt samanarvoisia. Joka tapauksessa papan maksamia bonusrahoja on tullut vuosien varrella tienattua useamman satasen edestä.

Bonusrahat Stenfors saa aina seteleinä. Sukan varteen hän ei ole pistebonuksia jemmannut.

– Toivottavasti ihan kaikki ei ole mennyt kapakkaan, Stenfors vitsailee ja nauraa perään.

Stenfors ei ole mukava vastustaja kulmaväännöissä.

Salibandyuran ohella pankissa työskentelevä puolustaja tietää, että käteisen tallettaminen pankkitilille ei ole tänä päivänä mutkatonta.

– Varmaankin ne on paikalliseen ruokakauppaan uponneet, ruokaan ja johonkin muuhun kulutukseen.

Stenforsin 85-vuotias isoisä asuu Huittisissa, josta myös puolustaja itse on kotoisin. Turun kupeessa Naantalissa asuva Stenfors käy kotikonnuilla 4–5 kertaa vuodessa. Pistebonusten tilitykset ovat molemmille mieluisia hetkiä.

– Aina kun menen käymään, kuulen kun rahapussi alkaa aueta. Ei tarvi jäädä tappiolle niistä reissuista.

Isoisäänsä Stenfors luonnehtii sporttiseksi eläkeläiseksi. Pojanpoikansa pelejä hän seuraa tiiviisti.

– Hän on urheillut koko pienen ikänsä. Hiihtoa, hirvenhiihtoa ja mitä siellä landella nyt tehdäänkään. Hän käy edelleen hiihtokisoissa.

MENEILLÄÄN olevassa Sveitsin MM-turnauksessa Stenforsin pistetili on vielä avaamatta. Suomen otteet ovat olleet muutenkin nihkeitä.

Selvästi heikomman Slovakian Suomi voitti hallitusti avauspelissä, mutta hävisi toisessa pelissään isäntamaa Sveitsille 5–7.

– Sveitsi-pelissä meidät yllätettiin housut kintuissa. Pari kolme ekaa vetoa meni maaliin. Oltiin koko peli kusessa, toisin kuin aiemmin Sveitsiä vastaan.

– Hyökkääminen on ollut hakemista, kun kentät muuttuvat koko ajan. Peli meni hitaaksi.

Suomea on kiusannut myös sairastelu. Stenfors oli flunssan kourissa alkuviikosta ja huilasi alkusarjan päättäneen Norja-pelin. Hän ei ollut ainoa toipilas. Kokoonpanosta uupui peräti viisi pelaajaa.

– Oltiin tänään (torstaina) jo hikoilemassa niiden kanssa, ketkä olivat flunssassa samaan aikaan. Huomenna kaikkein pitäisi olla käyttökelpoisia pelaajia.

Stenfors on voittanut urallaan kaksi maailmanmestaruutta. Nyt hakusessa on uran kolmas.

SUOMI kohtaa perjantaina klo 19 alkavassa puolivälierässä Saksan, joka kultaa jahtaavan lajijätin pitäisi kaataa.

Suomen kärsimä Sveitsi-tappio tarkoitti kuitenkin alkulohkon kakkossijaa. Näin ollen verivihollinen Ruotsi tulee vastaan jo välierissä.

Kokenut puolustaja sysää paineet hallitsevalle maailmanmestarille. Ruotsi on pelannut lajin vuonna 1996 alkaneen MM-historian jokaisessa finaalissa.

– On se meillekin kova pettymys, jos joudutaan pronssipeliin.

– Sanon silti, että tämä on Ruotsille jopa kaksi kertaa kamalampi tilanne. He lähtivät ennakkosuosikkina tähän turnaukseen. Meidän on helpompi lähteä hieman altavastaajana.

Suomen kompuroinnissa on ollut myös tietynlainen hopeareunus. Kun kokoonpano on elänyt ja miestä on pudonnut rivistä, Suomen scouttaaminen on hankalaa. Suomi taas on käyttänyt paljon aikaa länsinaapurin tarkkailuun.

– Kun ollaan pelattu surkeasti ja raippaa on tullut vähän joka paikasta, ollaan palaveerattu paljon enemmän kuin aiemmissa MM-turnauksissa. Pelillisten haasteiden ja kokoonpanohaasteiden pitäisi olla takanapäin.

– 90 pinnaa on varaa parantaa. Se on aika paljon.