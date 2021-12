Ruotsin tähtipelaaja haukkui Suomen lyttyyn, eikä aio palata enää ikinä: ”Ruoka on pahaa, kahvi on pahaa, olut...”

Salibandyn tuore maailmanmestari haukkui Suomesta lähes kaiken.

Ruotsin puolustajan Robin Nilsberthin ja Suomen suhde pysyi kompleksisena loppuun saakka.

Suomalaisyleisö buuasi ja vihelsi Nilsberthille joka kerta, kun tämä koski palloon. Se meni pahasti Nilsberthin ihon alle.

Lopulta tuli Nilsberthin vuoro nokittaa. Kun Ruotsi oli altavastaajan asemasta voittanut MM-loppuottelun 6–4 ja suistanut Suomen salibandyn valtaistuimelta, Nilsberth antoi Suomelle täyslaidallisen.

– Olen niin saatanan väsynyt suomalaisiin, jos olen rehellinen. Haluan vain lähteä maasta enkä tulla koskaan takaisin, Nilsberth latasi Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n haastattelussa.

Kun haastattelija kysyi Nilsberthiltä, mikä Suomessa mättää, niin vastauksena oli, että suunnilleen kaikki.

– Suomessa on kaikki huonompaa. Ruoka on pahaa, kahvi on pahaa, olut illalla on ihan varmasti pahaa myös, Nilsberth päästeli.

Nilsberthin mukaan Suomessa on hyvää vain MM-kullan voittaminen.

– Tämä on ainoa, mikä loistaa Suomessa, Nilsberth sanoi luoden katseen juuri saamaansa salibandyn MM-kultamitaliin.

Nilsberth ei osannut sanoa, minkä takia hän joutui suomalaisyleisön hampaisiin. Isokokoisen puolustajan mukaan buuaus alkoi jo edellisessä MM-turnauksessa Tshekissä kolme vuotta sitten.

Ruotsi palasi salibandyn maailmanmestariksi seitsemän vuoden tauon jälkeen.

– Se tuntuu kuin sinut tallottaisiin lyttyyn. Tällaista ei tapahdu salibandyssa usein. Että koko areena on sinua vastaan, Nilsberth sanoi SVT:lle jo välieräottelun jälkeen.

Silloin hän sanoi toivovansa, että voisi hiljentää ja sanoi ”säästävänsä sen loppuotteluun”.

Ja niin Nilsberth lopulta teki. Kun hiljaisuus loppui, terveiset olivat lopulta tulikivenkatkuiset.