Päävalmentaja Petteri Nykky jyrisi MM-finaalin tuomarilinjasta: ”Vain maalit ja kuolleet laskettiin”

Petteri Nykyn mukaan MM-finaalissa nähty salliva tuomarilinja ei tee hyvää salibandylle.

Salibandyn MM-finaalia oli pelattu vajaat viisitoista minuuttia, kun Ilta-Sanomien otteluseurannassa kirjoitettiin seuraavaa:

”Illan finaalin tuomarilinja näyttää olevan selvä. Ylivoimaa ei vihelletä kummallekaan ilmeisesti muusta kuin vastustajan mailan poikki lyömisestä. Kentällä saa taklata lujaa, työntää selästä ja jopa kampittaa ilman jäähyä. Mutta linja on sama molemmille, ja nyt se on pelaajille selvä. Saattaa siis käydä niin, että Suomi ei tee näissä MM-kilpailuissa yhtään maalia ylivoimalla. Takana on kuusi tuloksetonta yritystä.”

Yhtään mailaa ei lyöty poikki – eikä yhtään ylivoimaa vihelletty kummallekaan. Tämä sai Suomen päävalmentajan Petteri Nykyn avaamaan sanaisen arkkunsa, tosin vasta pienen suostuttelun jälkeen.

– En ota kantaa tuomarilinjaan, kun sanon kuulemma aina niin pahasti, Nykky vastasi ensin, muttei malttanut olla jatkamatta:

– Mun mielestä tuomarit selviytyivät ihan hyvin. Mutta tuntui, että vain maalit ja kuolleet laskettiin, päävalmentaja sivalsi.

Ruotsi aloitti erittäin harmaalla alueella liikkuneen pelaamisen Suomen 2–0-johtomaalin jälkeen. Vain kerran tuomaripari Sandra Zurbuchen–Corina Wehinger vihelsi jäähyn merkiksi – Ruotsin selkeän rikkeen jälkeen alkaneesta jälkipelistä Ruotsin Kevin Haglundille ja Suomen Lauri Stenforsille.

– Aika selkeitä selkään ajamisia jäi pois, mutta ei niitä tuolla penkillä mietitä, Nykky sanoi.

Menivätkö vihellykset – tai siis viheltämättä jättämiset – tasapuolisesti?

– Mene ja tiedä. Siinä mielessä kyllä, että jäähyt menivät tasan. Mutta menivätkö ne tekojen mukaan, on eri asia. Varmaan siellä on ohjeistettu tuomareille jotain, Nykky sanoi.

Onko näin salliva linja hyväksi lajille?

– No ei tietenkään. Silloin kun tullaan selkään, siinä ei ole mitään oikeaa. Täällä on liiton ihmiset ja meidän taustat puhuneet suu vaahdossa, että yritetään tehdä pelistä turvallista. Sitten tullaan tuolla tavalla selkään, Nykky ihmetteli.

– Yritin kysyä tuomareilta, että mitä tämä on. Että eikö silmä sano, että tuossa tullaan selkään? He vastasivat, että ei heidän mielestään, vaan tultiin olka olkaa vasten. Jos tullaan keskelle selkärankaa, ei siinä mun mielestä ole olka olkaa vastaan, Nykky hämmästeli.

Tuomarilinjalla Nykky ei kuitenkaan tappiota selittänyt.

– Ehkä ne (Ruotsi) onnistuivat jollakin tavalla (tuomarien) psyykkaamisessa.

– Mutta me ei saatu parasta irti, kun piti saada. Vielä en tiedä, mistä se johtui. Analysoidaan sitä myöhemmin.

Sinut tietäen sitä analysoidaan pitkään ja perusteellisesti?

– No aivan varmasti.