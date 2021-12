Maajoukkuekonkari löysi Ylen haastattelussa selvän syyn Suomen finaalitappiolle

Juha Kivilehdon unelma viidennestä maailmanmestaruudesta kariutui.

Salibandymaajoukkueen konkari Juha Kivilehto ei saanut MM-kisoista haluamaansa joulu- ja syntymäpäivälahjaa.

Tapaninpäivänä 40 vuotta täyttävä Kivilehto olisi istunut joulupöytään kernaasti viisinkertaisena maailmanmestarina. Kivilehto on ainoana ollut mukana jokaisessa Suomen voittamassa neljässä maailmanmestarijoukkueessa, vuosina 2008, 2010, 2016 ja 2018.

– Tällä kerralla unelmat eivät täyttyneet, Kivilehto sanoi Ylelle MM-finaalin jälkeen.

Ruotsi voitti Helsingissä lauantaina pelatun MM-finaalin 6–4.

– Ruotsi oli kaksi maalia parempi. Miksi niin kävi, on aika vaikea näin nopeasti analysoida.

Kivilehto löysi kuitenkin yhden selvän syyn finaalitappioon.

– Toisesta erästä alkaen jouduimme olemaan paljon ilman palloa, se tiesi puolustamista tosi paljon. Näen sen suurimmaksi syyksi, Kivilehto sanoi.

Suomi vei ottelua ensimmäisessä erässä mielin määrin ja meni 2–0-johtoon, mutta iso muutos pelinkuvaan tapahtui erätauolla. Toisessa erässä Ruotsi otti Kivilehdon mainitseman pallonhallinnan, ja peli alkoi hiljalleen kääntyä.

– Kolmen vuoden matka on ollut haastava mutta myös opettava. Pelaajia on ollut paljon loukkaantuneina, emmekä ole aina tienneet, ketä saamme mukaan. Koko kisojen pitäminenkin on ollut epävarmaa, Kivilehto mietti jo kertaalleen koronan takia vuodella siirrettyjä MM-kisoja.

Kivilehto ei heti osannut sanoa uran jatkosta mitään. Päätöksiä on luvassa myöhemmin, kun hopea on kunnolla sulateltu.

Ruotsin paremmuuden myös hyökkääjä Joonas Pylsy.

– Ruotsi oli parempi, ei siinä jäänyt jossiteltavaa. Aloitimme tosi hyvin, mutta sitten pelimme vähän lopahti. Pystyimme vielä kiriin ja nousemaan rinnalle, mutta ei se valitettavasti riittänyt, Pylsy sanoi Ylen haastattelussa.

Myös Pylsy sanoi valmistautumisen kisoihin olleen vaikea lukuisten loukkaantumisten ja koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden takia.