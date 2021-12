Suomalaisvalmentajan suuri tuska: ”Onko tämä niitä hetkiä, kun ****tukseen voi kuolla?”

Tshekin salibandymaajoukkue haastoi Suomen toden teolla salibandyn MM-välierässä.

Tshekki meni salibandyn MM-välierän avauserässä 2–0-johtoon, mutta Suomi tuli toisessa erässä tasoihin. Vasta ajassa 59.11 Suomen Sami Johansson sivalsi 3–2-maalin, joka takasi Suomelle paikan loppuottelussa.

Tshekin koko valmennuskolmikko on suomalainen. Joukkueen päävalmentaja on Petri Kettunen, joka luotsasi Suomen MM-kultaan vuonna 2016. Tämän apuna toimivat Akseli Ahtiainen ja Karo Kuussaari.

Raskaasti pettynyt Kettunen siteerasi median ohi pyyhältäessään entistä ministeriä Paavo Väyrystä.

– Onko tämä nyt niitä hetkiä, kun tuntuu, että vitutukseen voi kuolla, Kettunen letkautti lakonisesti.

– Olen todella ylpeä joukkueesta. Pelasimme järjettömän hienon salibandyottelun ja näytimme, mikä kapasiteetti ryhmässä on. Mutta tulos harmittaa isosti, Kettunen jatkoi.

Tshekki on voittanut kaksi edellistä alle 19-vuotiaiden poikien maailmanmestaruutta. Nyt MM-kisajoukkueessa on neljä pelaajaa tämänvuotisesta poikien MM-kultajoukkueesta ja kolme vuoden 2019 mestareista. Tshekki on noussut vahvasti haastamaan lajin lähes ikiaikaiset hallitsijat Suomen ja Ruotsin – ja pian se jo kukistaa jommankumman ratkaisupeleissä.

– Joukkueessa on voittajatyyppejä, ja ryhmällä on edessä loistava tulevaisuus. Toivottavasti joukkue pysyy kasassa ja pelaajat jaksavat tehdä töitä. Siitä on paljon kiinni.

– Ei se (iso voitto) kaukana ollut nytkään. Mutta eiväthän nämä lähellä olemiset lohduta ketään, Kettunen mietiskeli.

Tshekki kohtaa lauantaina pronssiottelussa Sveitsin.