Eroon tärinästä, sukat pois jalasta ja ”zoneen” – Suomen tähtipelaaja tietää reseptin MM-kullan voittamiseen

Suomen salibandymaajoukkueelle on kehittynyt kyky antaa yleisölle niin sanotusti koko rahan edestä. Mikä parasta, joukkue osaa myös voittaa tiukkoja otteluita.

Peter Kotilainen on Suomen avainpelaajia.

Perjantain MM-välierässä Suomi piti yli 10000-päistä kotiyleisöä jännityksessä viimeiselle minuutille asti. Sami Johansson räjäytti yleisön riemuun ajassa 59.11 syntyneellä 3–2-voittomaalillaan ja johdatti Suomen kahdeksannen peräkkäisen kerran MM-finaaliin.

Suomi nousi avauserän 0–2-tappioasemasta toisessa erässä tasoihin, ja päätöserässä maali niin sanotusti roikkui ilmassa. Osuma sai jopa yleensä hyvin hillityn, F-liigan Classicia edustavan maalitykin riehaantumaan.

– Olihan se älyttämän hieno tunne, ja pääsi aikamoinen tunteenpurkaus. Normaalisti en kauheasti tuuleta, mutta tuossa tuli kunnon tuuletus ihan luonnostaan. Tosi hienoa pelata tuollaisen yleisön edessä, Johansson hehkutti.

– Veto tuli aika selkärangasta. Tatu (Väänänen) laittoi hyvän syötön, ja pakki luuli, että lauon suoraan. Pääsin pienellä vastaliikkeellä kantille, ja onneksi meni maaliin, Johansson mietti.

Avauserä oli Suomelta vaisu. Ensimmäiset 7–8 minuuttia Suomi vei peliä hienoisesti, mutta erän loppu oli Tshekin. Tämä mietitytti Johanssoniakin.

– Alku oli tosi varovaista, eikä lainkaan sitä, mitä ajattelimme pelata. Tuli pallonmenetyksiä, emmekä olleet kaksinkamppailuissakaan teräviä. Ensimmäisellä erätauolla sovimme, että lopetetaan jännittäminen ja nautitaan tästä ainutlaatuisesta tilaisuudesta, Johansson kertoi.

Toisessa erässä Suomen valmennusjohto reagoi kolmosketjun heikkoihin vaihtoihin nopeasti ja rukkasi kahta ketjua.

– Haettiin vähän lisää jalkaa. Meidän päätyyn tuli useita kääntöhyökkäyksiä, mikä on merkki siitä, ettei olla ihan hereillä, kommentoi päävalmentaja Petteri Nykky ratkaisujaan.

Uusittu kolmosketju oli ensimmäisiä kertoja kentällä, kun Joonas Pylsy syötti Justus Kainulaisen tekemään 1–2-kavennuksen. Viitisen minuuttia myöhemmin Peter Kotilainen viimeisteli tasoituksen Ville Lastikan maltillisesta ja taidokkaasta esityöstä.

Kotilainen oli Suomen peliä arvioidessaan Johanssonia suorasukaisempi.

– Täristiin pari ekaa erää, ja tavallaan koko pelikin. Oltiin sukkasillaan. Mutta sellainen kutina minulla on, että tämä tärräys teki lauantain finaalia ajatellen hyvää. Välierä on aina ennakkosuosikille painepeli. Jouduttiin kaivamaan voitto aika syvältä, mutta se on vain hyvä lauantaita ajatellen.

Suomen pelaajat kiittivät yleisöä MM-välierän jälkeen.

Alkusarjan jälkeen Kotilainen sanoi Urheilulehdessä uskovansa, että finaaliviikonlopun koittaessa hän on ”zonessa”. Tähän mennessä MM-kisoissa tehot 4+5 kerännyt Kotilainen sanoi, että vielä hän ei ollut tuossa kuuluisassa ja hieman epämääräisessä olotilassa.

– En lähelläkään. Otetaan rauhassa nämä noin 20 tuntia ennen finaalia, käytetään se hyvin ja katsotaan, päästäisiinkö finaalissa zoneen, Kotilainen sanoi arvoituksellisesti.