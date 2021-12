Suomi taistelee MM-kullasta hurjassa trillerissä – jatkoaika käynnissä!

Suomi ja Ruotsi kohtaavat salibandyn naisten MM-finaalissa.

Veera Kauppi (kuvassa) on kaksoissiskonsa Oonan kanssa Suomen kantavia voimia.

Ruotsi–Suomi 3–3 (tilanne kolmen erän jälkeen)

Suomi ja Ruotsi taistelevat salibandyn naisten MM-finaalissa sunnuntai-iltana. Ottelu oli kolmen erän jälkeen tilanteessa 3–3, joten ratkaisua haetaan jatkoajalta.

Kotiyleisönsä edessä pelaava Ruotsi sai otteluun unelma-alun. Ellen Backstedt iski avausmaalin jo ajassa 1.26.

Suomen tasoitus tuli kuitenkin nopeasti: Veera Kauppi kuittasi reilut kaksi minuuttia Backstedtin osumasta pelin tasoihin.

Ennakkosuosikkina finaaliin lähtenyt Ruotsi meni kymmenen minuutin kohdalla Wilma Johanssonin maalilla uudestaan johtoon, ja Ellen Rasmusson vei hieman halvasti Ruotsin 3–1-johtoon ajassa 15.20.

Toisen erän alussa Suomi oli hieman ongelmissa, mutta roikkui kuitenkin sitkeästi mukana. Samalla Ruotsi tuhlaili paikkojaan. Erän puolivälin jälkeen Suomi sai palkinnon taistelustaan. Veera Kauppi nosti finaalin toisella maalillaan Suomen maalin päähän.

Kolmannen erän puolivälissä Sara Piispa toi Suomen tasoihin ylivoimalla.

Ottelu on jatkoajalla. Varsinainen peliaika päättyi 3–3.

Suomi on voittanut naisten MM-kultaa vuosina 1999 ja 2001. Ruotsi on voittanut edelliset seitsemän MM-titteliä. Yhteensä länsinaapurilla on yhdeksän maailmanmestaruutta.