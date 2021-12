MM-kisoissa syntyi kohu: Ruotsi syyttää Suomea huijaamisesta

Ruotsin maajoukkue teki virallisen tutkintapyynnön Suomen joukkueen toiminnasta.

Salibandyn mahtimaiden välit ovat kiristyneet käynnissä olevissa miesten MM-kisoissa, kun Ruotsin maajoukkue syytti Suomea sääntöjen rikkomisesta.

Ruotsi väitti Suomen salakuvanneen joukkueen harjoituksia perjantaina, Ruotsin yleisradio SVT uutisoi lauantaina ennen maiden välistä ottelua.

Salakuvaaminen on kielletty kisojen säännöissä.

Ruotsin maajoukkueen manageri Mika Packalén vahvisti SVT:lle, että he ovat tehneet Suomen toiminnasta tutkintapyynnön Kansainväliselle Salibandyliitolle IFF:lle.

– Suomen mukaan asia ei pidä paikkaansa, he väittävät olevansa syyttömiä. Emme ole täysin varmoja, mutta epäilemme Suomea. Tiedämme, että käynnissä on huijaus, joten olemme tiedottaneet asiasta kansainväliselle liitolle ja pyytäneet heitä tutkimaan, Packalen väittää.

Ruotsin videovalmentaja ja joukkueen kapteeni olivat nähneet kameroita harjoituksien aikana, SVT väittää.

Packalén kertoo Ruotsin peittäneen kaikki kamerat lauantain harjoituksissa.

Petteri Nykky (oik.) pitää ruotsalaisten väitteitä naurettavina.

Suomi voitti Ruotsin lauantai-iltana murskalukemin 7–3. Suomen joukkueen päävalmentaja Petteri Nykky kommentoi ottelun jälkeen Ruotsin syytöksiä salakuvaamisesta Pääkallo-sivustolle.

– Ei voi kuin nauraa niille, Nykky vastaa.

– Kai heillä on aika hyvin asiat omassa joukkueessa, kun on aikaa tuollaisia syyttelyitä heittää. Se on varmaan jotain mukamas psyykkausta. Ei vaikuta minuun millään lailla, Nykky sivaltaa.

IFF:n suomalaiNEN pääsihteeri John Liljelund kertoo Helsingin Sanomille liiton suhtautuvan Ruotsin tutkintapyyntöön vakavasti.

– Turnauksen jury tutkii asiaa, ja tutkinnan tulosten perusteella päätetään, mitä toimenpiteitä seuraa. Muuta en voi sanoa, koska prosessi on kesken, Liljelund kommentoi sunnuntaina.