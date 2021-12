Naisten salibandyjoukkue eteni MM-kisoissa.

Veera Kauppi on iskenyt maaleja MM-kisoissa.

Suomi kukisti Puolan salibandyn naisten MM-kisojen puolivälierissä maalein 14–0 Uppsalassa. Veera Kauppi teki ottelussa Suomelle neljä maalia.

Suomi kohtaa lauantain välierissä perjantaina pelattavan Tshekki–Tanska-puolivälierän voittajan.

Suomi on saavuttanut mitalin kaikissa salibandyn naisten MM-kisoissa. Naisten maajoukkueen saldo on on kaksi MM-kultaa, seitsemän hopeaa ja kolme pronssia.

Edellisissä, vuoden 2019 MM-kisoissa Suomi saavutti pronssin.