Erikoinen aluevaltaus: Salibandymestari Peter Kotilainen lähtee mukaan politiikkaan – ryhtyy kansanedustajan kampanjapäälliköksi

Joonas Könttä ja Peter Kotilainen haluavat puuttua voimallisesti rahapeliongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Salibandyn maailmanmestari Peter Kotilainen on ehtiväinen mies. Viime viikolla Kotilainen, 26, kertoi aloittaneensa yhteistyön Mannerheimin lastensuojeluliiton Järvi-Suomen osaston kummina.

Jyväskylän Happeeta edustavan salibandyvirtuoosin uusin aluevaltaus on hieman yllättävämpi. Jyväskyläläinen kansanedustaja Joonas Könttä tiedotti tänään, että Kotilainen toimii hänen kampanjapäällikkönään kesän kuntavaaleissa.

Könttää ja Kotilaista yhdistää kotikaupungin ja liikunta- ja urheiluinnostuksen lisäksi ”vahva tahto puuttua voimallisesti rahapeliongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn”, Köntän nettisivuilla julkaistussa tiedotteessa kerrotaan.

Peter Kotilainen ja Joonas Könttä.­

Pari viikkoa sitten Könttä, 31, pyysi Kotilaista jopa Keskustan kuntavaaliehdokkaaksi. Kotilainen kiitti pyynnöstä, mutta vastasi jo vuorokausi myöhemmin ”kiitos ei”.

– En ole itse poliittisesti aktiivinen. Politiikan kautta on kuitenkin mahdollista kehittää paitsi Jyväskylää, niin vaikuttaa myös koko Suomen asioihin. Mielestäni myös me tavalliset kaupunkilaiset voimme vaikuttaa tehdäksemme Jyväskylästä entistä paremman kaupungin, Kotilainen sanoo tiedotteessa.

Kaksikko haluaa edistää myös Jyväskylän kehittymistä liikuntapääkaupungiksi. Jyväskylän kaupunki on viestinnässään jo pitkään nimittänyt itseään liikuntapääkaupungiksi, mutta toistaiseksi asiassa on pysytty vision asteella.

– Liikuntapääkaupunki-ajattelun kannalta on keskeistä huolehtia monipuolisesti kaikkien lajien olosuhteiden parantamisesta, niin huippu-urheilun, kuin myös arkiliikkujien kannalta. Tämän ajatuksen jaamme ja tämän puolesta on hyvä tehdä töitä, Könttä ja Kotilainen toteavat tiedotteessa.

Aiemmin avoimesti rahapeliriippuvuudestaan ja alkoholiongelmastaan kertonut Kotilainen nostaa erikseen esiin myös Köntän aktiivisuuden rahapelikeskustelussa.

– Valtakunnalliseen keskusteluun päätynyt kysymys rahapeliongelmista on aihe, joka minua ja Joonasta yhdistää. Siksi on helppo lähteä rakentamaan kuntavaalikampanjaa yhdessä, Kotilainen linjaa.

Kotilainen on yksi salibandyn F-liigan valovoimaisimmista tähdistä ja kaksinkertainen maailmanmestari. Latvian MM-kilpailuissa vuonna 2016 Kotilainen voitti kisojen pistepörssin ja hänet valittiin turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi. Könttä on ensimmäisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä. Jyväskylän kaupunginvaltuustossa hän on toiminut yhden kauden.