Classic on voiton päässä viidennestä peräkkäisestä mestaruudesta

Oilers taipui johtoasemasta kolmanteen tappioon F-liigan loppuotteluissa.

Classic on lähellä finaalipaikkaa.­

Espoon Oilers pelasi perjantaina salibandyn miesten F-liigan finaalien parhaan ottelunsa, mutta lopputuloksena oli silti tuttu Classicin voitto. Näin tamperelaiset johtavat finaalisarjaa voitoin 3–0. Mestaruus on katkolla sunnuntaina Espoossa.

Ottelu oli kolmannen erän puolivälissä tasan 3–3, mutta sitten Classicin Mikko Leikkanen teki voittomaalin ja Oskari Heikkilä sinetöi loppulukemiksi 5–3 runsaat kolme minuuttia ennen loppua.

Aiemmissakin finaaleissa loistanut Sami Johansson teki kaksi maalia. Molemmat tulivat melko kaukaa tilanteista, mitkä eivät olleet huippupaikkoja.

– Näissä peleissä ei saa helposti maalipaikkoja hyvistä paikoista, ja silloin pitää yrittää muualta. Mutta ei sillä eroa ole, sillä aina uskon pallon voivan mennä maaliin, kun maalia kohti lauon, Johansson sanoi.

Tilanne oli 1–2 avauserän jälkeen, mutta viidettä peräkkäistä mestaruuttaan hakeva Classic ei hermostunut tappioasemassa.

– Tunnelma oli rento erätauolla. Toki teimme enemmän virheitä emmekä antaneet maalivahti Lassi Torisevalle niin paljon tukea kuin aiemmissa finaaleissa: Hän joutui ottamaan lukuisia ratkaisevia torjuntoja ottelun aikana, Johansson sanoi.

Oilersin edellinen voitto Classicia vastaan vieraissa on huhtikuun alusta 2011. Kotona Oilers on voittanut tamperelaiset viimeksi syyskuussa 2017. Sen jälkeen Classic on nyt voittanut Oilersin runkosarja ja pudotuspelit yhteen laskettuina 18 kertaa peräkkäin.

– Katkaisupeli ei ole koskaan helppo, Johansson sanoi.

Oilersin valmentaja Heikki Luukkonen on kohdannut Classicin urallaan 29 kertaa, ja syyskuun 2017 voitto on ainoa.

– Otimme tänään askelia eteenpäin, ja seuraavassa pelissä täytyy jälleen ottaa pieniä askelia eteenpäin. Toki ei oltu tänään lähelläkään voittoa, Luukkonen sanoi.

Perjantain ottelu saattoi olla Classicin miesten viimeinen syksyllä purettavassa Tampere Areenassa. Classic aloitti pelaamisen hallissa syksyllä 2001, mutta siirtyy ensi kaudella Lempäälään.