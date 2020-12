Kommentti: Tuomari osoitti poikkeuksellista pelisilmää kohuottelussa – hyvä, että persoonat saavat yhä tuikkia

On hyvin harvinaista, että kurinpitäjä pyrkii päätöksessään ymmärtämään pelaajan reaktioita hektisessä ottelutilanteessa, kirjoittaa toimittaja Harri Pirinen.

Sanotaan tämä heti alkuun: olen ehdottomasti sitä mieltä, että erotuomarien koskemattomuus on palloilulajeissa, ja muussakin urheilussa, pyhä asia.

Olen myös nähnyt, kuten kaikki palloilulajien seuraajat, että kentillä on paljon itsensä aivan liian vakavasti ottavia erotuomareita. Oikeudenjakajia, jotka osoittavat toiminnallaan ja eleillään olevansa ottelujen tärkeimpiä hahmoja.

Tiedän, että jo nyt moni, etenkin tuomari, on suuttunut. Tiedän myös, että pelaajat puhuvat tästä asiasta jatkuvasti keskenään – puhuvat meille toimittajillekin. Pelaajat kunnioittavat eniten tuomareita, jotka eivät piiloudu maskiensa ja ”natsojensa” suojiin kyykyttämään pelaajia, vaan pystyvät keskustelemaan ja jopa vitsailemaan pelaajien kanssa – joskus jopa myöntämään oman inhimillisen erehtyväisyytensä.

Siksi oli erittäin miellyttävää nähdä, millaista pelisilmää, tilanteen lukemisen kykyä ja jopa huumorintajua salibandyn F-liigan tuomari Henri Heinola osoitti viikko sitten pelatussa ottelussa SPV–Oilers.

Tapahtui seuraavaa. Ottelun toisessa erässä tilanteessa 3–3 Oilers myllytti hetken vahvasti. Kahdesti näytti siltä, että pallo meni SPV:n maaliin. Heinola levitti kätensä. Hetken mielijohteesta Oilersin nuori tähtihyökkääjä Rasmus Kainulainen tarttui Heinolan käteen ja teki tämän kädellä ”maalia” osoittavan liikkeen.

Katso tilanne alla olevasta Youtube-linkistä. Kyseinen tilanne tapahtuu kohdassa 14 sekuntia ja uudelleen hidastettuna videon lopussa.

Tässä kohdassa noin yhdeksän kymmenestä tuomarista olisi alle sadasosasekunnissa nostanut Kainulaiselle punaisen kortin. Kainulainen olisi saanut usean ottelun pelikiellon.

Heinola antoi pelin jatkua. Kainulainen ei saanut pelikieltoa. Pääsarjojen kurinpitäjä Jussi Wahe perusteli ratkaisunsa juuri Heinolan ottelutilanteessa tekemällä ratkaisulla:

”KilpS 62 §:n 3 kohdassa… fyysistä koskemattomuutta ei ole ”avattu”, mutta katson, että kyse ei ole ehdottomasta koskemattomuudesta, joka johtaisi aina em. sääntökohdan mukaiseen rangaistukseen. Osalla tuomareistakin on tapana ”veljellisesti” ottaa fyysistä kontaktia pelaajaan, esimerkiksi laskemalla käsi olkapäälle. Kontakti pelaajan ja tuomarin välillä on sallittua. Em. sääntökohtaan ehdottomasti lasketaan tahalliset teot, joissa on mukana väkivaltaisuutta kuten tönimistä tai vastaavaa.

Kainulainen on tarttunut erotuomari Heinolaa kädestä ja huutanut ”se oli maali!”… Tilanteet ennen käsiteltävää tapahtumaa olivat pelillisesti hektisiä… Kiihkeässä tunnetilassa spontaanit reaktiot ovat mahdollisia… Kainulainen tuulettaa maalia, kunnes huomaa erotuomarin ”ei maalia” -näytön. Tämän jälkeen hän tarttuu Heinolaa kädestä, tehden sillä ”maali” -liikkeen. Tämän jälkeen hän välittömästi irrottaa otteensa Heinolan kädestä ja jatkaa pelaamista.

Katson, että tilanteessa oleva erotuomari tekee oman kokemuspohjansa perusteella arvion, oliko kyse fyysisen koskemattomuuden loukkaamisesta vai ei. Täten erotuomari Heinolan pelissä tekemä ratkaisu on edellä mainittuine perusteineen ollut oikea”, kurinpitopäätöksessä lukee.

Bravo! On hyvin harvinaista, että kurinpitäjä pyrkii päätöksessään ymmärtämään pelaajan reaktioita hektisessä ottelutilanteessa. Yleensä niin kurinpitäjät kuin tuomarit yrittävät etsiä kaikki mahdolliset pykälät voidakseen rangaista pelaajia ja valmentajia – ja osoittaakseen sitä valtaa, joka heillä pykälien puitteissa on. Arvovallan kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.

Tiedän varsin hyvin, että tästäkin päätöksestä on esitetty ja esitetään tämän tekstin jälkeen minullekin erilaisiakin mielipiteitä kuin omani.

Silti rohkenen sanoa tämän: koko salibandy voi onnitella itseään tästä päätöksestä. Ratkaisu on hyvin salibandyn ”näköinen”. Vaikka pelaajien itsensäkin yhä sählyksi kutsumassa lajissa näkyy ajoittain monia muita lajeja riivaavaa liikaa vakavuutta ja totisuutta, sählyväki on kuitenkin tässä maassa vielä siitä harvinaista porukkaa, että he osaavat vähän myös nauraa itselleen.

Sählyporukat eivät ota itseään ja lajiaan liian vakavasti – se on ihan eri asia kuin suhtautua lajiinsa tosissaan ja ammattimaisesti.

Myös Rasmus Kainulaisen (vas.) veljet Roope (toinen vas.), Justus ja kuvasta puuttuva Juuso ovat pelanneet salibandyliigassa. Oikealla nuorin veli Jesperi. Kuva vuodelta 2016.­

Päätös on merkittävä myös kolmannesta näkökulmasta. Siellä ja täällä itketään, että kentillä ei ole enää ”persoonia”. Sählypiireissä muistellaan edelleen esimerkiksi vastikään 50 vuotta täyttänyttä Janne Tähkää ja sitä, kun Tähkä maalinsa jälkeen juoksi katsomoon ja istahti katsojien viereen tuulettamaan. Se oli persoonallista ja oivaltavaa, vaikkakin varmaan jonkin sääntöpykälän mukaan kiellettyä.

Ja siitä on jo ainakin 20 vuotta. Nykyään uutiskynnyksen tuntuu ylittävän lähinnä se, kun Peter Kotilainen puhuu rahapeliongelmistaan tai hukkaa MM-kultamitalinsa juhlien tuoksinassa.

Hiljattain 50 vuotta täyttänyttä Janne Tähkää kuvaillaan esimerkiksi tämän vuonna 2013 otetun arkistokuvan tiedoissa ”salibandypersoonaksi”. Nykyään harmitellaan, että kentillä ei näy hänen kaltaisiaan persoonia.­

Rasmus Kainulainen, 23, on yksi niistä pelaajista, joista voi kasvaa salibandykaukaloihin kipeästi kaivattu ”persoona”. Jussi Waheen ja Henri Heinolan ratkaisu antaa toiveita siitä, että salibandyssä persoonat saavat ehkä jatkossakin tuikkia.

Ehkä kahdenkymmenen vuoden päästä säbäpiireissä muistellaan sitä, kun Kainulainen tuomarin käteen tarttui ja maalia näytti.

No, toivottavasti jotain muutakin.