IS:n kuukauden peli sunnuntaina: Onko OLS parempi kuin Oilers F-liigan pelissä?

IS:n kuukauden pelit jatkuvat sunnuntaina salibandyn miesten F-liigan ottelulla.

IS:n kuukauden peli, kerran kuukaudessa vapaasti ISTV:ssä näkyvä suora ottelulähetys kotimaisesta palloilusarjasta, on sunnuntaina salibandya.

Silloin miesten F-liigassa ovat vastakkain sarjan keskikastissa taistelevat OLS ja Oilers. Ottelu alkaa kello 18 ja löydät ottelulähetyksen artikkelin yllä olevasta videoruudusta. ISTV:ssä ottelu näkyy vain suorana. Tallenne tulee katsottavaksi Ruutuun.

Ottelussa kannattaa tarkkailla erityisesti näitä asioita:

Oilersin tehoveljekset

Esport Oilersin riveistä löytyy kaksi veljeskaksikkoa, joita kannattaa seurata: Rasmus ja Justus Kainulainen sekä Tuomas ja Heikki Iiskola. He ovat miehittäneet myös joukkueiden pistepörssien kärkisijat. Oilers on luottanut luontaiseen kemiaan, kun se on peluuttanut veljespareja samassa ketjussa, Kainulaisia ykkösessä ja Iiskoloita kakkosessa. Tehotilastot kertovat, että ratkaisu on ollut onnistunut. Taitavilta ja juonikkailta veljeksiltä on odotettavissa pisteitä käytännössä jokaisessa ottelussa.

Oululainen ex-Oilers

Sveitsin salibandysarjat ovat toistaiseksi tauolla koronapandemian vuoksi, mikä on tuonut käkikellomaan suomalaispelaajia kotikonnuille. Yksi heistä on UHC Sarganserlandin puolustaja Kalle Keskitalo, 25, joka siirtyi OLS:n riveihin toistaiseksi voimassaolevalla lainasopimuksella. Keskitalo on Oilersille tuttu mies, sillä hän pelasi espoolaisten riveissä kaudet 2018–20. OLS-kasvatti Keskitalo on pelannut vasta nyt ensimmäiset ottelunsa oululaisten edustusjoukkueessa. Juniorivuosiensa jälkeen hän lähti kolmeksi kaudeksi Nokian KrP:hen, josta siirtyi Oilersiin.

Verkko soinut molemmissa päissä

Harri Naumanen toimii ensimmäistä kauttaan OLS:n päävalmentajana. Hän on halunnut korostaa kollektiivisen pelin merkitystä. OLS:n askeleet kohti parempaa pallonhallintapeliä ovat jatkuneet, mutta voittaminen liigatasolla vaatii myös joukkueen puolustuspelin onnistumista. OLS on ollut kohtuullisen tehokas: se on tehnyt selvästi enemmän maaleja kuin muut pudotuspelisijojen ulkopuolella olevat joukkueet. Se ei kuitenkaan riitä, jos omissa soi liikaa: tästä kielivät esimerkiksi 7–11-tappiot mestari Classicille ja sarjanousija Nurmon Jymylle.

Bussimatkat alla

Oulua joskus jopa mystifioidaan vieraspaikkakuntana: eteläsuomalaisilla joukkueilla on pitkä matka pimeään ja kylmään pohjoiseen, jossa nälkäinen kotijoukkue odottaa saalista. Tällä kaudella toistaiseksi OLS on raapinut vieraista enemmän pisteitä: pinnakeskiarvo on tien päällä tasan yksi, kotona 0,875. Vertailussa pitää muistaa, että kotiotteluita on OLS:lla pelattuna jo kahdeksan, vieraspelejä viisi. Sunnuntain kohtaamiseen molemmat joutuvat matkustamaan edellisillan vierasotteluista, oululaisjoukkue vieläpä selvästi pidemmän matkan: Oilers pelaa lauantaina Nurmossa, OLS Tampereella.

Katkeaako öljymiesten putki?

Oilers on vienyt nimiinsä joukkueiden viisi viimeisintä kohtaamista, mutta viime kaudella oli varsin tiukkaa. Silloin molemmat väännöt päättyivät vain yhden maalin erolla, Espoossa vasta rangaistuslaukauskilpailun jälkeen. Tämän kauden ensimmäinen ottelu päättyi lokakuun alussa Oilersille 8-4. OLS:n viimeisin voitto ”öljymiehistä” on kotiottelusta maaliskuulta 2018.