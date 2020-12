Salibandyn MM-finaalistudio tarjoaa huippuelämyksen 10 vuoden takaa – katso suorana lauantaina kello 18!

Miesten salibandyn MM-kisojen piti huipentua Helsingissä tänä viikonloppuna, mutta koronapandemian vuoksi kisoja siirrettiin vuodella. MM-finaaliviikonloppu toteutuu kuitenkin suorassa studiolähetyksessä edellisten MM-kotikisojen tunnelmilla vuodelta 2010. MM-finaalistudioissa on nostalgiapaloja ja ennen kuulemattomia tarinoita.

Toinen suora salibandyn MM-studio alkaa lauantaina 12.12.2020 kello 18 tämän artikkelin yhteyteen avautuvassa videoruudussa. Studiossa vieraina ovat Tero Tiitu, Petteri Nykky, Tero Töyrylä ja Toni Lötjönen.

Ensimmäinen suora MM-studio tulee perjantaina 11.12.2020 kello 18. Tuolloin vieraina ovat ovat Timo Toivonen ja Juha Kivilehto.

Studiossa vieraista huolehtivat Kaj Kunnas ja Gabriel Airaksinen.

– On mahtavaa päästä yhdessä vieraiden kanssa tekemään tätä lähetystä. Jos jotain tällä hetkellä kaivataan, niin se on urheilun tuomat tunteet ja fiilikset, joita ei valitettavasti tällä hetkellä päästä kokemaan. Vuoden 2010 kisat olivat tunnelmaltaan niin ainutlaatuiset, että niihin palaa mielellään. Luvassa on huikeita tarinoita ja muistelmia kymmenen vuoden takaa, mutta emme toki unohda myöskään ensi vuoden kisoja, Kunnas kertoo Salibandyliiton tiedotteessa.

Kotikatsojien rooli tärkeä – osallistu lähetykseen somen kautta

Yhteistyössä Rajuliven kanssa toteutettavan finaaliviikonlopun studiot ovat suoria lähetyksiä, joihin katsojilla on mahdollisuus osallistua. Katsojakysymyksiä ottaa vastaan toinen studioisäntä Gabriel Airaksinen.

– Haluamme osallistaa lajin ystävät mukaan viikonlopun lähetyksiin. Kysymyksiä voi laittaa sosiaalisen median kanavissa, mutta myös WhatsAppin kautta. Tarkemmat ohjeet tulevat lähetyksen aikana, mutta jo etukäteen kannattaa miettiä kysymyksiä loistaville vierailijoillemme, Airaksinen sanoo Salibandyliiton tiedotteessa.