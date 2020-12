Vaikka Seppo Pulkkinen jäi työstään eläkkeelle, työntekoa hän ei ole lopettanut. Valmentamista hän ei edes pysty lopettamaan.

Urheilulehdessä julkaistiin kaksi viikkoa sitten laaja artikkeli siitä, miten esimerkiksi jääkiekon SM-liigavalmentajaksi noustaan entistä nuorempina, ja ylipäätään kypsässä iässä olevat valmentajat loistavat etenkin joukkuepalloilulajeissa poissaolollaan.

Muualla valmentajien kokemusta arvostetaan huomattavasti enemmän. Tämän sai hiljattain huomata jyväskyläläinen pitkän linjan valmentaja Seppo Pulkkinen, 66.

Pulkkinen jäi viime keväänä Kuokkalan yhtenäiskoulun rehtorin virasta eläkkeelle ja sai tarjouksen Sveitsistä. Hän valmentaa tällä hetkellä salibandyn naisten F-liigan B-lohkossa pelaavaa O2-Jyväskylän joukkuetta ja on ensi kesästä alkaen sveitsiläisen pääsarjajoukkue Unihockey Berner Oberlandin uusi luotsi.

– Kysyin seurajohdolta neuvotteluissa, oletteko katsoneet syntymävuottani; että ettehän hae veteraanijoukkueellenne juottopoikaa. He ihmettelivät, mitä tarkoitan. Vastaus oli, että he eivät hae mitään junioria, vaan kokenutta karpaasia, Pulkkinen valottaa pestin taustoja.

– Tuollapäin senioriteetin ja kokemuksen arvostus on ihan erilaista kuin Suomessa. Siellä on paljon minuakin vanhempia valmentajia, Pulkkinen tietää.

Sveitsin-pesti on Pulkkiselle eräänlainen unelmien täyttymys.

Pulkkisen 45 vuotta kestänyt valmentajaura hakee Suomessa vertaistaan. Ensimmäiset 25 vuotta eli 1975–2000 vierähtivät lentopallon parissa: repertoaari kattoi kaikki sarjat naisten kolmossarjasta naisten ja miesten SM-sarjoihin ja naisten Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen.

Vuonna 1989 Pulkkinen johdatti naisten maajoukkueen ensimmäisen kerran karsintojen kautta EM-kilpailuihin.

Vuonna 2000 Suolahden koulun rehtori otti sattumien summana valmentaakseen myös paikallisen Urhon nelosdivarissa pelanneen miesten salibandyjoukkueen. Sittemmin Pulkkinen on mm. luotsannut naisten maajoukkueen kahdesti MM-hopealle ja Happeen miehet Suomen mestariksi vuonna 2014.

Kaudella 2014–15 Seppo Pulkkinen valmensi Happeen liigajoukkuetta yhdessä Mikko Lehdon kanssa.­

Salibandyssä Pulkkinen on johdattanut myös Kanadan ja Australian miesten maajoukkueet MM-kisoihin ja luotsannut näitä kisoissa. Kanada sijoittui vuonna 2010 Suomen-kisoissa 11:nneksi. Australia oli kaksi vuotta sitten Prahassa 12:s.

Mutta koskaan Pulkkinen ei ole valmentanut seurajoukkuetta ulkomailla.

– Lentopalloaikoina tuli useita tarjouksia, ja kävin pari kertaa neuvotteluissakin. Mutta silloin työ- ja elämäntilanne oli erilainen. Minulla ei ollut vakituista virkaa, ja tytöt (Mari, Outi ja Anna) olivat pieniä, enkä uskaltanut lähteä. Siitä jäi vähän hampaankoloon.

Nyt jälkikasvu ja opinto-ohjaajan työstään niin ikään viime keväänä eläköitynyt Merja-vaimo suorastaan patistivat Pulkkista ottamaan Sveitsin-pestin vastaan.

– Olin ajatellut, että ulkomaille vievä juna taisi mennä jo. Kun tämä nyt tuli mahdolliseksi ja elämäntilannekin sallii lähtemisen, ajattelin, että mennään, p***ele. Eipä tarvitse sitten vanhana miettiä, miksei tullut lähdettyä, Pulkkinen naurahtaa.

Pulkkisen sopimus on kaksivuotinen. Hänen vastuulleen tulee Unihockey Berner Oberlandin koko naisten huippu-urheilupuolen johtaminen. ”Pakettiin” kuuluvat myös alle 21- ja alle 17-vuotiaiden joukkueet.

– Joukkue on Sveitsin NLA-liigan keskikastissa, ja siellä on vahva halu ylöspäin. Minun tehtäväni on vastata valmentautumisen linjasta ja luoda kaikille huippuvaiheen joukkueille samansuuntainen valmennuslinja.

Pulkkinen sanoi keväällä eläkkeelle jäädessään, ettei missään nimessä aio lopettaa työntekoa. Hän onkin jatkanut aktiivisesti muun muassa itselleen rakkaan aihepiirin parissa, eli johtamis- ja koulutusluentojen pitämistä. Aikaa on vierähtänyt runsaasti myös kahdella rakennustyömaalla, eli mökillä ja uudessa kodissa – joukkojen johtajana, kuinkas muuten.

Seppo Pulkkinen (vas.) ja Joonas Kaasalainen vastaavat O2-Jyväskylän edustusjoukkueiden valmentamisesta. Kaasalainen kuuluu myös Pulkkisen johtamaan Australian maajoukkueen valmennustiimiin.­

Ja rinnassa 45 vuotta roihunnut palo valmentamiseen tuntuu vain yltyvän. Mikäpä on yltyessä, kun mies on saanut unelmiensa pestin ja kokee jatkuvasti kehittyvänsä valmentajana.

– Oikeastaan alan vasta päästä vähän jyvälle siitä, mitä valmentaminen on. Kerran lentopalloaikoina, kun oli oikein raskasta, sanoin eräänä sunnuntai-iltana, että lopetan valmentamisen. Maanantain ajan olin lopettanut, ja vasta tiistaina menin treeneihin. Sen jälkeen en ole lopettanut, enkä lopeta niin pitkään kuin homma maistuu ja jossain tarvitaan valmentajaa, hän sanoo.

– Eihän kukaan kysy kalamieheltäkään, milloin aiot lopettaa kalastamisen!

Seppo Pulkkisen valmennusura jatkuu ensi kaudella Sveitsissä naisten NLA-liigassa pelaavassa Unihockey Berner Oberlandissa.­

Pulkkinen ei varmaan edes pystyisi lopettamaan valmentamista. Se on ollut hänelle aina henkireikä, joka tuo sisältöä vapaa-aikaan ja koko elämään. Toisekseen Pulkkinen on aina yhdistänyt siviilityönsä ja intohimonsa. Hänen väitöskirjansakin käsitteli urheilujohtamisen ja koulumaailman johtamisen yhtäläisyyksiä.

– Kun tein väitöskirjaa ja olin paljon kotona, Merja sanoi, että hän soittaa kohta Happeeseen, että tulkaa hakemaan tuo pois. Ja kun olin ollut lähes vuoden valmentamatta, Merja kysyi ensimmäisten O2-Jyväskylän treenien jälkeen, että helpottiko.

– Nyt, kun rakennusprojektit mökillä ja uudessa kodissamme ovat valmiit, hän sanoi, että en minä kauan jaksa mökin ja kodin väliä ajella; että eiköhän lähdetä sinne Sveitsiin!