IS:n kuukauden peli lauantaina: Pystyykö Nokian KrP horjuttamaan Classicia Pirkanmaan derbyssä?

Classic ja Nokian KrP kohtaavat ISTV:ssä lauantaina kello 16.

IS:n kuukauden peli, kerran kuukaudessa vapaasti ISTV:ssä näkyvä suora ottelulähetys kotimaisesta palloilusarjasta, on lauantaina salibandya.

Silloin miesten F-liigassa ovat vastakkain sarjan kärkiseuroihin kuuluvat Classic ja Nokian KrP. Ottelu alkaa kello 16 ja löydät ottelulähetyksen tästä artikkelista.

Ottelussa kannattaa tarkkailla erityisesti näitä asioita:

Henri Johansson, Nokian KrP

Kaikkien aikojen tehokkain liigapelaaja puhkaisi hiljattain 1 000 tehopisteen rajan runkosarjassa. Pari vuotta sitten hän rikkoi jo tonnin rajapyykin, kun yhteen lasketaan sekä runkosarjan että pudotuspelien pisteet. Siihen kykeni urallaan myös Mikko Kohonen, mutta runkosarjatehoissa Johansson on tiettävästi maailman ainoa liigatason tonnikerholainen. Numero 72 selässään viilettävä Johansson, 35, pelasi uransa ensimmäiset seitsemän liigakautta Classicissa, mutta KrP:n nutussa on menossa nyt jo 12:s sesonki.

Sami Johansson, Classic

Classicin oma Johansson ei ole sukua KrP:n sukunimikaimalle, mutta tehojen suhteen he ovat kuin samasta pelaajaperheestä. Kanssapelaajat ovat omissa arvioinneissaan nostaneet Sami Johanssonin jopa koko liigan parhaaksi yksilöksi, ja hän on ottanut ison roolin myös maajoukkueessa. Johanssonin maailmanluokan laukaus on heiluttanut verkkoa liigassa keskimäärin yli 1,3 kertaa ottelua kohti. 27-vuotias Johansson pelaa 11. liigakauttaan ja lähestyy 500 runkosarjapisteen rajaa. Hänen pelinumeronsa on 11.

Pikkuveli kovilla

Nokian KrP on askel askeleelta kohonnut kohti suomalaisen salibandyn huippua ja kuuluu F-liigan välieräehdokkaisiin, mutta paikallisotteluissa kyyti on ollut kylmää. Classic on pessyt pikkuveljensä selvin numeroin kolmessa viimeisessä kohtaamisessa: Suomen cupin finaalissa, helmikuun runkosarjakohtaamisessa sekä liigakautta edeltävässä syyskuun supercupissa. Kaksi vuotta sitten KrP onnistui yllättämään jatkoajalla nimenomaan Ideaparkissa, mutta sen jälkeen viisi viimeisintä kohtaamista on vienyt Classic selvin numeroin.

Pelipaikka

Classic ja Nokian KrP kohtaavat Lempäälässä Ideapark-kauppakeskuksen urheiluhallissa, jonne Classic on viime vuosina vienyt otteluitaan nimenomaan KrP:tä vastaan. Paikallisottelu lienee mieluinen isännöitävä myös kauppakeskuksen näkökulmasta. Ideaparkin urheiluhalli soveltuu yleisömassoille rajallisesti, joten se tuo oman leimansa tapahtumaan. Saa nähdä, miten koronarajoitukset vaikuttavat, mutta aiempina vuosina fiilis on ollut tiivis: yleisö on ollut ahtaasti todella lähellä kenttää.

Maajoukkuevalmentajat

Molempien vaihtopenkkien takaa löytyy valmentajia, joita nähdään myös maajoukkueiden mukana Suomi-verkkarit päällä. Classicin kauluspaitaosastolta Samu Kuitunen, Jussi Jäntti ja Henri Toivoniemi kuuluvat miesten maajoukkueen valmennusryhmään. Nokian KrP:n pääkäskijä Jarmo Härmä on puolestaan samassa tehtävässä alle 19-vuotiaiden poikien maajoukkueessa. Joukkueiden valmennuksen pitäisi siis olla samalla sivulla suomalaisen huippusalibandyn suhteen, mutta nyt on kyse siitä, miten Härmä joukkoineen lähtee haastamaan Kuitusen johtamaa Classicia.