Kommentti: Hallituksen koronasuositukset jättivät sadattuhannet urheilun harrastajat hämilleen – voinko mennä pelaamaan?

Hallitus tiedotti eilen, että aikuisten harrastustoiminnan olisi syytä keskeytyä sisätiloissa. Salibandyliitto ilmoitti, että lauantaina pelataan. Miten liikuntaa harrastavan ihmisen pitäisi nyt toimia? kysyy Ilta-Sanomien toimittaja Joonas Kuisma.

Salibandyjoukkueeni WhatsApp-ryhmä alkoi vilkkua torstai-iltapäivänä uusista viesteistä. Hallitus oli ilmoittanut, että se suosittelee aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä alueilla, joilla koronaepidemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Hallitus laski salibandyn lajiksi, jossa tartuntariski on korkea, koska hiki lentää ja pelaajat ovat lähellä toisiaan.

Ensimmäinen reaktioni uutiseen oli harmitus. Koronakriisin keskellä sähly on ollut tärkeää. Kun joukkueemme harjoittelee, saamme olla tunnin ajan murehtimatta joka viikko. Lisäksi voimme puhua töistä ja kotielämästä tai vain jauhaa hölynpölyä. Tiedostamme riskit, mutta liikunnalla ja ystävyydellä on tärkeitä terveysvaikutuksia positiiviseen suuntaan.

Lisäksi harrastukseen on panostettu jo paljon rahaa. Salibandyliiton lisenssi vakuutuksineen maksaa yli 200 euroa. Päälle tulevat joukkueen satojen eurojen kausimaksut. Olemme saaneet pelata yhden ottelun. Saisiko vakuutusta sen varalle, että maksaa turhaan vakuutuksesta?

Harmitus muuttui hämmennykseksi myöhemmin torstaina, kun Salibandyliitto teki oman linjauksensa. Liitto tiedotti, että turnausmuotoisesti pelattavat sarjat jatkuvat, mutta kiihtymis- ja leviämisalueilla ilman yleisöä. Joukkueemme siis pelaa tänä viikonloppuna kaksi ottelua.

Salibandyliitosta minulle selitetään, että hallitus antoi suosituksensa aluehallintovirastoille, jotka paikalliset määräävät, miten ne toimeenpannaan. Toistaiseksi esimerkiksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole kieltänyt pelejä.

Sählyporukkamme on toiminut koko ajan annettujen ohjeiden mukaan. Olemme opetelleet palloiluhallien uudet säännöt: kasvomaskia pidetään kentän ulkopuolella, sisäänkäynnillä annetaan tilaa, pesutiloja vältetään ja pelin jälkeen poistutaan nopeasti.

Silti kysymykset vaivaavat lajiliiton ja hallituksen ristipaineessa mieliä: Jos kausi kuitenkin kohta perutaan, onko meidän järkevää pelata tänä viikonloppuna ollenkaan? Sehän vasta olisikin turha terveysriski.

Millaista taloudellista kompensaatiota voimme saada harjoitusvuoroista ja otteluista, jos pelejä ei pelata? Käykö kuten keväällä, että vuoroille ei voi mennä, mutta halliyrittäjä perii kenttämaksut?

Samojen kysymysten kanssa painivat nyt sadat tuhannet suomalaiset aikuiset. Esimerkiksi salibandyllä on yli 65 000 rekisteröityä pelaajaa mutta sählyn ja salibandyn koko harrastajamäärän liitto väittää olevan yli 350 000.

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kertoo, että liitto tekee kaikkensa, jotta harrastuskausi pystyttäisiin viemään maaliin tavalla tai toisella. Tulevaa vain on mahdoton arvioida. On otettava turnausviikonloppu ja peli kerrallaan.

– Näen, että jos ihmiset jumittuvat koteihinsa, kaikki aktiviteetti loppuu, eikä kukaan harrasta, on se nuorille ja myös aikuisille todella huono vaihtoehto. Jos olemme seuraavat puoli vuotta neljän seinän sisällä, emmekä liiku, silläpä vasta on vaikutuksia tulevaisuuteen. Yritämme urheilussa hoitaa oman roolimme sen puolesta, että ihmisten harrastaminen pystyttäisiin tavalla tai toisella turvaamaan, Ilmivalta lupaa IS Urheilulle.

Pelattiin seuraavaksi milloin hyvänsä ja millä varotoimilla tahansa, yksi asia on varma. Joukkueemme on valmis kaukaloon – turvallisesti ja vastuullisesti.

Oletko sinä tai joukkueesi hämillään hallituksen koronalinjauksista harrasteurheilussa? Kirjoita kokemuksesi alla olevaan kommenttikenttään tai lähetä sähköpostia: urheilu@iltasanomat.fi