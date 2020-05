Pelaajatähdet eri kannoilla F-Liigan mysteerilyhenteestä – ”Ei solju minun suussani”

Miesten ja naisten salibandyliigoja pelataan ensi kaudella yhteisen brändin alaisuudessa.

Miesten salibandyliigan ja maajoukkueen tähtipelaajiin kuuluva Peter Kotilainen kuuli jo viime viikolla suunnitelmasta vaihtaa miesten ja naisten salibandyliigojen nimi yhteiseksi brändiksi nimeltä F-Liiga.

Salibandyliiga julkisti nimen keskiviikkoaamuna, ja Kotilaisella riittää edelleen sulateltavaa.

– Kuulin asiasta viime viikolla, kun teimme siihen liittyviä videoita. Hyvä, että tulee oma brändi sarjalle, mutta nimivalinta herättää kummastusta. Ei solju minun suussani. Tuntuu, että se on liian vaikea suomalaisille, jyväskyläläisen Happeen hyökkääjä Kotilainen kommentoi STT:lle.

– Itse olisin pysynyt vanhassa nimessä. Luulen, että monissa yhteyksissä vanhaa nimeä tullaan käyttämään edelleen. Lajiväki tietää mistä on kyse, kun puhutaan F-Liigasta. Muilla menee pitkään ennen kuin tajuaa mistä on kyse, maailmanmestari pyöritteli.

Sarjan mukaan F-kirjain symboloi salibandyn englanninkielistä nimeä floorball, mutta myös sanoja Finland ja falcon. Viimeksi mainittu tarkoittaa haukkaa, joka näkyy myös sarjan uudessa logossa ja kuvaa lajin nopeutta.

– En koe ongelmaksi sitä, että nimi ei aukea heti. Se vähän herättää lisää mielenkiintoa, tunteita ja keskustelua. Mielestäni tämä on ihan raikas idea. Ehkä oli hyvä aika ottaa käyttöön uusi nimi ja viedä sarjaa kaupallisempaan suuntaan, kestomenestyjä Tampereen Classicin hyökkääjä Sami Johansson kommentoi.

Myös naiset pelaavat F-liigaa, mutta omassa sarjassaan. Naisten sarja on jaettu A- ja B-tasoihin, kuten viime kaudellakin.

– Vähän valtavirrasta poikkeava ratkaisu, mutta mielenkiintoinen idea, että tasa-arvoa nostettiin esille, Johansson vastasi kysymykseen miesten ja naisten sarjojen tuomisesta saman nimen alle.

Maajoukkuekapteeni Nico Salo (kesk.) ei tyrmää liigan uudistusta. Kuva Prahasta MM-kisoista joulukuulta 2018.

Tiedotteen mukaan sarjan strategiatyön tavoitteena on kasvattaa F-liigasta Suomen tavoittavin sisäpalloilusarja. Vuoteen 2028 mennessä F-liigan tavoite on olla maailman paras ja arvokkain salibandyn liiga ja brändi.

– Toivon, että pelaajat innostuisivat tästä kasvojenkohotuksesta, kun rakennamme sarjaa maailman parhaaksi, maajoukkuekapteeni Nico Salo sanoi STT:lle.

Salo työskentelee ja pelaa Classicin palveluksessa. Hän kuuli brändiuudistuksesta maanantaina seurojen etäpalaverissa.

– Varmasti kaikilla on sulateltavaa ja vaatii hetken aikaa, että nimeen tottuu. Varmasti ihmiset hämmentyvät, kun törmäävät nimeen. Toivottavasti he reagoivat siten, että ottavat selvää, mistä on kyse, Salo tuumi.

Salon ja Johanssonin Classic on hallinnut pääsarjaa usean vuoden ajan. Classic-kaksikko ja Happeen Kotilainen eivät usko brändiuudistuksen juuri näkyvän pelaajien arjessa. Hiki virtaa tuttuun tapaan, kun pelaajat valmistautuvat tärkeään kauteen.

Suomen mestaruuden lisäksi jaossa on maailmanmestaruus, jota Kotilainen, Salo ja Johansson himoitsevat joulukuussa pelattavissa MM-kotikisoissa.

– Mennyt kausi jäi kesken, joten nälkää jäi. MM-kilpailut tulevat olemaan iso hetki, kauppatieteitä Tampereen yliopistossa opiskeleva Johansson tunnusteli.

Kotilainen on keskittynyt puolitoista vuotta päätoimisesti salibandyyn.

– Aiemmin tilanne oli se, että pelasin salibandyä, kävin töissä ja opiskelin. Kolmen asian hoitaminen samaan aikaan oli raskasta, mutta nyt päivän pystyy rytmittämään paremmin, Kotilainen vertaili.

– Kauden jälkeen olin kolme viikkoa kipeänä, mikä otti aika lujille. Happeen kanssa aloitimme harjoitukset kolme viikkoa sitten ja olemme treenanneet pienillä porukoilla. Ensi kaudeksi tulee hyvä porukka, Kotilainen paalutti.