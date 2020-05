Virta pois Veikkauksesta jatkuu – yhtiön lakijohtaja vaihtaa Salibandyliittoon

Pekka Ilmivalta palaa urheilujohtamisen pariin.

Veikkauksen laki- ja vastuullisjohtajan paikalla pitkään vaikuttanut Pekka Ilmivalta, 50, vaihtaa työpaikkaa.

Ilmivalta aloittaa syyskuussa Salibandyliiton toiminnanjohtajana. Ilmivalta seuraa tehtävässä Kari Lampista, joka lopetti liitossa viime viikolla.

Salibandyliitto kertoo, että tehtävästä oli kiinnostunut 38 hakijaa, joista kuutta haastateltiin.

Ilmivalta on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Veikkauksessa hän on työskennellyt 17 vuoden ajan. Hän on toiminut peliyhtiössä aiemmin muun muassa viestintäjohtajana sekä vastannut henkilöstöasioista.

Veikkauksesta on lähtenyt viime aikoina useita avainhenkilöitä. Yhtiön kansainvälisistä suhteista vastannut Jari Vähänen sanoi itsensä irti helmikuussa ja tuotekehityspuolella työskennellyt Reijo Anttila pian sen perään.

Ilmivalta on vaikuttanut urheilun luottamustoimissa aiemmin muun muassa jääkiekon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtajana ja puheenjohtajana, Pelicansin puheenjohtajana, ADT:n valvontalautakunnan puheenjohtajana, ADT:n ja SUEKin puheenjohtajana sekä jääkiekon SM-liigan kurinpitoryhmän jäsenenä. Tällä hetkellä hän on jääkiekon SM-liigan hallituksen jäsen sekä Urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen välimies.