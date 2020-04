Suomalaistähti paljastaa, että Wayne Gretzky omistaa kotimaisen salibandymailan: ”Väittää tykkäävänsä sählystä”

Salibandyliiton Karanteenilive-ohjelmassa kuultiin melkoisia paljastuksia legendaarisen 99:n salibandysympatioista.

Salibandyn kaksinkertainen maailmanmestari Miko Kailiala vieraili tiistaina Salibandyliiton Karanteenilive-ohjelmassa kertomassa tuoreita kuulumisiaan.

TPS:n hyökkääjä paljasti haastattelussa yllättävän tuttavuussuhteen jääkiekkomaailman terävimmältä huipulta.

Hän kertoi ystävystyneensä vuosia sitten kiekkoleireillä Wayne Gretzkyn pojan Tyn kanssa.

Kailiala käy vetämässä edelleen kerran vuodessa salibandytreenejä Gretzkyn perheen kiekkokoulussa, jonka harjoituksista jopa kolmannes on sählyä.

Reikäpallon käsittely saa kiekkoon tottunet lapset onnesta soikeiksi.

– Siellä on aina melkoinen kuhina – moni muksu on innoissaan: tuossa iässä kiekkoa on vaikea saada kohoamaan, mutta kun säbäpallo lähtee lentoon, he ovat aika mehuissaan, Kailiala naureskeli Salibandyliiton internet-sivuilla.

TPS:n Kailiala pahanteossa viime kevään finaalisarjassa Classicia vastaan.

SBS Liedon kasvatti mainosti, että myös itse Wayne on hurahtanut salibandyn vietäväksi.

– Hänellä on sählymaila: se on tietenkin Miklu 2,6 Suomi-edition. Väittää ainakin tykkäävän sählystä. En tiedä, kuinka paljon on nähnyt lajia, Kailiala väritteli.

Suomalaiseen laatuun luottaminen ei tosin ole jättimäinen yllätys, sillä Gretzky kiekkoili takavuosina Titanin ja Kohon puumailoilla.

Wayne Gretzky ylsi 1980-luvulla huimiin suorituksin Edmonton Oilersissa valkopunaisella Titan 2020 -mailallaan.

Kailiala puhui Karanteenilivessä Gretzkyn perheen lisäksi mm. joulukuussa siintävistä MM-kotikisoista, jotka hän oli merkinnyt kalenteriinsa jo vuonna 2015.

– Olin jo silloin innossani, että tuolloin olen parhaassa iässäni lajissa. Olen joulukuussa 27-vuotias – se on tämän lajin ”prime-time”. Sitä on tässä odotettu.

Salibandyliiga keskeytettiin maaliskuun alussa pudotuspelien jo alettua.

Kailiala johti keskeytyshetkellä pudotuspelien pistepörssiä kahdeksalla tehopisteellään.