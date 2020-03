Katso miesten salibandyn MM-kotikisojen 2020 lohkoarvonta suorana ISTV:ssä!

Helsingissä joulukuussa 2020 pelattavien miesten salibandyn MM-kisojen lohkot arvotaan tiistaina 10.3.2020 kello 14.30 alkaen suorassa lähetyksessä, jonka näet ISTV:stä tästä artikkelista.

Miesten salibandyn 13. MM-kisat pelataan Helsingissä 4.-12. joulukuuta 2020. Karsinnat joukkueiden välillä on käyty, ja kaikki 16 kisoihin osallistuvaa maata ovat tiedossa. Kisojen lohkoarvonta järjestetään Casino Helsingin Fennia Salongissa tiistaina 10.3.2020. Kello 14.30 alkava tilaisuus lähetetään suorana ISTV:n kautta.

Lohkoarvonnassa kaikki kisoihin osallistuvaa 16 joukkuetta arvotaan alkulohkoihin kansainvälisen rankingin perusteella, jonka mukaan otteluohjelma joulukuussa pelattaviin kisoihin rakentuu. Kisojen A- ja B-lohkossa pelaavat joukkueet, joiden kansainvälinen ranking on sijoilla 1-8. C- ja D-lohkossa pelaavat joukkueet, joiden kansainvälinen rangin on sijoilla 9-16. Suomi on rankingissa sijalla 1 voitettuaan maailmanmestaruudet Riikassa vuonna 2016 sekä Prahassa 2018.

Tilaisuudessa ovat paikalla Kansainvälisen Salibandyliiton IFF:n puheenjohtaja Tomas Eriksson ja pääsihteeri John Liljelund. Lisäksi paikalla on Suomen miesten salibandymaajoukkueen päävalmentaja Petteri Nykky. Helsingin Kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen tuo apulaispormestari Nasima Razmyar.

Arvonnan lisäksi ohjelmassa on live-musiikkia, kun Olli ”EGiM” Tasala esittää yhdessä Battle Beast -laulaja Noora Louhimon kanssa Suomen Salibandyliitolle sävelletyn kappaleen Love the Way You Play.

Ruotsi ja Suomi taistelevat miesten salibandyn MM-tittelistä Helsingissä joulukuussa 2020 järjestettävässä lopputurnauksessa.

Miesten salibandyn MM-kisat joulukuussa Helsingissä

Miesten salibandyn 13. MM-kisat pelataan Helsingissä 4.-12. joulukuuta 2020. Kisojen alkusarjan pelit ja puolivälierät pelataan Helsingin Jäähallissa ja välierät sekä pronssi- ja loppuottelu Hartwall-areenalla. Kisojen järjestäjämaa Suomi on voittanut kaksi edellistä maailmanmestaruutta, vuosina 2016 ja 2018.

Vuoden 2020 alussa pelattujen MM-karsintojen perusteella paikan lopputurnauksesta lunasti 13 maata. Näiden lisäksi järjestäjämaa Suomi sai suoran lopputurnauspaikan. USA ja Kanada saivat myös suoran paikan MM-kisoihin, sillä USA toimii vuonna 2021 pelattavan World Gamesin järjestäjämaana.

Lisätiedot MM-kisojen omilta sivuilta tästä.