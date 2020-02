Katso Salibandyliigan Kuukauden ottelu Classic-SPV suorana ISTV:ssä

Miesten Salibandyliigan Kuukauden ottelu on Classic-SPV, joka näkyy tämän artikkelin yhteydessä vapaasti katsottavana suorana lähetyksenä sunnuntaina 16.2.2020. Ottelu alkaa kello 18.00.

Lähetys näkyy ISTV:ssä ylle avautuvassa videoruudussa vain suorana. Tallenne ottelusta tulee katsottavaksi Ruutuun.

Tamperelainen Classic johtaa miesten Salibandyliigan runkosarjaa selvällä erolla muihin. Viime viikonloppuna se voitti Suomen cupin, kun se murjoi finaalissa Nokian KrP:n maalein 10-2.

Seinäjoen Peliveljet on tällä hetkellä runkosarjassa kuudentena. Se taistelee hyvistä pudotuspelilähtökohdista tiukassa nipussa, jossa viisi joukkuetta on viiden pisteen sisällä. SPV:llä on tämä ottelu mukaan lukien neljä peliä jäljellä.

Kuluvalla kaudella Ruutu näyttää tilaajilleen vähintään 130 ottelua naisten ja miesten Salibandyliigoista suorina lähetyksinä. Näistä Ruudun otteluista ISTV näytti miesten Salibandyliigan runkosarjan aikana yhden ottelun kuukaudessa vapaasti katsottavana Kuukauden otteluna. Tämä on Kuukauden ottelu -sarjan viimeinen ottelu.