Miesten salibandyn Suomen cupin finaali Nokian KrP-Classic – katso suorana ISTV:ssä!

Naisten ja miesten salibandyn Suomen cupin finaalit pelataan lauantaina 8.2.2020 Tallinnassa. ISTV näyttää finaaliottelut suorina lähetyksinä!

TEHO Sport Suomen Cup -nimellä kulkevan cupin loppuottelut pelataan Tallinnan teknillisen korkeakoulun urheiluhallissa.

Miesten finaalissa kohtaavat Nokian KrP ja Classic Tampereelta. Ottelu alkaa lauantaina 8.2.2020 kello 16.30. Se on vapaasti katsottavissa suorana lähetyksenä tämän artikkelin ylle avautuvassa videoruudussa.

ISTV:ssä ottelu näkyy vain suorana. Tallenne ilmestyy katsottavaksi Ruutu-palveluun, jossa lähetyksen voi myös katsoa suorana.

Ottelun selostaa Tuomo Reponen ja kommentaattorina on Toni Lötjönen.

Suomen cupissa pelattiin lyhennetyllä peliajalla, mutta finaaleissa noudatetaan näitä sääntöjä:

Peliaika otteluissa on 3 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa, erätaukojen pituus on 15 minuuttia. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 minuutin jatkoaika viidellä viittä vastaan. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välissä on 5 minuutin tauko. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelu viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailussa. Ottelupöytäkirjaan voi merkitä 20 pelaajaa ja 5 toimihenkilöä.

Naisten finaalissa kello 13.30 kohtaavat Porvoon salibandyseura PSS ja SB-Pro Nurmijärveltä. Naisten ottelun näet erillisestä artikkelista tästä.