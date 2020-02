Naisten salibandyn Suomen cupin finaali PSS-SB-Pro – katso suorana ISTV:ssä!

Naisten ja miesten salibandyn Suomen cupin finaalit pelataan lauantaina 8.2.2020 Tallinnassa. ISTV näyttää finaaliottelut suorina lähetyksinä!

TEHO Sport Suomen Cup -nimellä kulkevan cupin loppuottelut pelataan Tallinnan teknillisen korkeakoulun urheiluhallissa.

Naisten finaalissa kohtaavat Porvoon salibandyseura PSS ja SB-Pro Nurmijärveltä. Ottelu alkaa lauantaina 8.2.2020 kello 13.30. Se on vapaasti katsottavissa suorana lähetyksenä tämän artikkelin ylle avautuvassa videoruudussa.

ISTV:ssä ottelu näkyy vain suorana. Tallenne ilmestyy katsottavaksi Ruutu-palveluun, jossa lähetyksen voi myös katsoa suorana.

Ottelun selostaa Tuomo Reponen ja kommentaattorina on Toni Lötjönen.

Suomen cupissa pelattiin lyhennetyllä peliajalla, mutta finaaleissa noudatetaan näitä sääntöjä:

Peliaika otteluissa on 3 x 20 minuuttia tehokasta peliaikaa, erätaukojen pituus on 15 minuuttia. Jos varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 20 minuutin jatkoaika viidellä viittä vastaan. Varsinaisen peliajan ja jatkoajan välissä on 5 minuutin tauko. Jatkoaika päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Mikäli jatkoaika ei tuo ratkaisua, ratkaistaan ottelu viiden laukojan rangaistuslaukauskilpailussa. Ottelupöytäkirjaan voi merkitä 20 pelaajaa ja 5 toimihenkilöä.

Miesten finaalissa kello 16.30 kohtaavat Nokian KrP ja Classic Tampereelta. Miesten ottelun näet erillisestä artikkelista tästä.