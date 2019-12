Ajankäytön mestari johdattaa Suomen salibandynaiset MM-kultajahtiin – ”En uskaltanut tunteja laskea”

Salibandyvalmentaja Lasse Kurrosen kalenteri on täynnä, mutta hetkittäin kaoottisista tunnelmista huolimatta perhe-elämän, siviilityön ja naisten maajoukkueen päävalmentajan tehtävien yhdistäminen onnistuu mainiosti.

– Joskus on hässäkkäviikko, kun töissä on kiirettä ja pitäisi tehdä maajoukkuetöitä. Esimerkiksi lokakuun lopussa kasaantui töitä sillä aikaa, kun olimme maajoukkueen kanssa EFT-turnauksessa Tshekissä.

Miehen siviilityö ei ole mikä tahansa aivot hyllylle -toimi, vaan Kurronen johtaa Lappeenrannassa noin 70 työntekijän konepajayritystä. Miten vaativan työn yhdistäminen valmentamiseen on mahdollista?

– Vaativa ja vaativa, ainakin on paljon vastuuta. Liikevaihto on 12 miljoonaa euroa, ja se tulee pääosin ulkomailta. Siviilityössä on oma hommansa, mutta työ ja valmentaminen tukevat hyvin toisiaan. Kalenterin kanssa saa olla tarkkana, Kurronen myöntää.