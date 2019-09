Salibandy

Katso Salibandyliigan Kuukauden ottelu Happee-SPV suorana ISTV:ssä!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jyväskylän Happee viettää ottelussa 30-vuotisjuhliaan. Sen kunniaksi Happee on rakentanut paikallisen futsaljoukkueen Kampuksen Dynamon eli KaDyn kanssa Jyväskylän jäähalliin superlauantaitapahtuman.Ensin jäähallissa otellaan Futsal-Liigan kauden avausottelu, Jyväskylän paikallistaisto KaDy-Riemu. KaDy on lajin hallitseva Suomen mestari ja Liikunnan Riemu nousi täksi kaudeksi takaisin liigaan yhden divarivuoden jälkeen.Sen jälkeen hallissa alkaa kello 17 miesten Salibandyliigan ottelu Happee-SPV, jonka näet suorana, vapaasti katsottavana Kuukauden otteluna yllä olevassa videoruudussa. Ottelu on siis Happeen 30-vuotisjuhlaottelu, joten tunnelma on varmasti rempsakka.Alkavalla kaudella Ruutu näyttää tilaajilleen vähintään 130 ottelua naisten ja miesten Salibandyliigoista suorina lähetyksinä. Näistä Ruudun otteluista ISTV näyttää miesten Salibandyliigan runkosarjan aikana yhden ottelun kuukaudessa vapaasti katsottavana Kuukauden otteluna.La 28.9.2019 klo 17:00 Happee - SPVLa 19.10.2019 klo 17:00 EräViikingit - Nokian KrPPe 29.11.2019 klo 18:30 Oilers - ClassicLa 14.12.2019 klo 18:30 TPS - IndiansSu 19.1.2020 klo 17:00 LASB - OLSSu 16.2.2020 klo 18:00 Classic - SPV