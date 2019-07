Salibandy

Anna mahdollisuus -kampanjan avaustilaisuus – katso suorana ISTV:ssä!

12:00 Tilaisuuden avaus

12:05 Kampanjan esittely, mitä Salibandyn MM2020 arvopohja käytännössä tarkoittaa – Suomen Salibandyliiton MM-kisojen tapahtumajohtaja Hanne Pirkola sekä Salibandyliiton toiminnanjohtaja Kari Lampinen

12:20 Vähävaraisten lapsiperheiden tilanne ja avuntarpeen kasvu – Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila

12:35 Kumppanuusmatkalla MM-kisoissa hyvän asian puolesta – myyntijohtaja Mika Turola, Stadium Oy

12:40 Tilaisuuden puhujat median tavattavissa, mahdollisuus haastatteluihin. Paikalla on myös miesten salibandymaajoukkueen edustajia.

13:00 Tilaisuus päättyy

Lapsiperheiden kohtaama köyhyys kaventaa lapsen mahdollisuuksia ja altistaa syrjäytymiselle ja eriarvoisuudelle. Hope ry:n järjestämässä kampanjassa kerätään lahjoituksina lasten ja nuorten harrastusvälineitä ja -vaatteita, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus liikuntaharrastukseen perheen tilanteesta riippumatta. Helsingissä järjestettävässä avaustilaisuudessa kerrotaan, miten ja milloin kampanja toimii. Hyväntekeväisyyskampanjaan voi osallistua myös rahalahjoituksella.Vapaaehtoispohjalta toimiva Hope ry tuo konkreettista apua vähävaraisille tai äkillisen kriisin kohdanneille lapsille ja lapsiperheille.Anna mahdollisuus -kampanjassa on mukana salibandyn MM-kisat 2020, joka on valinnut itselleen kantavan arvopohjan kulkemaan kanssaan kohti kisoja. Arvopohjana on liikunnan mahdollistaminen kaikille, ja näin yhteistyötahoksi valikoitui Hope ry, joka haluaa, että kaikilla on tasa-arvoinen mahdollisuus myös harrastamiseen.Ilta-Sanomat puolestaan on MM-kotikisojen 2020 yhteistyökumppani ja sitä myöten myös mukana tukemassa Anna mahdollisuus -kampanjaa.Suora lähetys kampanjan avaustilaisuudesta näkyy tämän artikkelin yllä olevassa videoruudussa keskiviikkona 31.7.2019 kello 12 alkaen.