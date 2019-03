Salibandy

Superia vai tavallista? Näin salibandyn pudotuspelipelaajat kertoivat kauden suurimmasta uudistuksesta

Salibandykauden suurin muutos on se, että mestaria ei ratkaista enää yhden loppuottelun superfinaalissa vaan paras seitsemästä -loppuottelusarjalla, jossa ensin neljä voittoa kerännyt kruunataan mestariksi.Superfinaalilla mestari ehdittiin ratkoa kolme kertaa. Vuonna 2016 Classic voitti loppuottelussa Oilersin 8–2, vuonna 2017 EräViikingit 9–6 ja viime vuonna Happeen 6–2.Täksi kaudeksi päätettiin palata loppuottelusarjaan, sillä lajiyhteisöä ei lopulta saatu riittävän hyvin mukaan superfinaalitapahtumaan ja myös selvä enemmistö joukkueista halusi luopua superfinaalista.Pelaajat seisovat tehdyn päätöksen takana täysin. IS kysyi pudotuspeli-infossa jokaisen joukkueen yhdeltä pelaajalta, pitäisikö mestaruus ratkaista jatkossa yhdessä pelissä vai loppuottelusarjassa.– Muutos oli hyvä. Superfinaali oli hieno tapahtuma, ja paras joukkue saatiin silläkin tavalla ratkottua. Usean ottelun finaalisarjassa saadaan urheilullisesti varmasti paras esiin, ja lisäksi laji saa näkyvyyttä enemmän.– Paluu loppuottelusarjaan on varmaan ihan hyvä. Molemmissa on omat hyvät puolensa. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin superfinaalitapahtuma ei Suomessa sanut täydellisesti siipiä alleen.– Ehdottoman hyvä muutos! Jos finaalisarja venyy 5–7 peliin, muutos jää selvästi voiton puolelle. Jää isosti joukkueiden ja seurojen haasteeksi, että saadaan hyvin yleisöä lehtereille. Pelasin superfinaalissa kerran, ja se oli hieno tapahtuma, jossa aika lailla kaikki yksityiskohdat oli hoidettu hienosti. Silläkin oli ehdottomasti roolinsa, ja muissa maissa jatketaan superfinaaleja.– Tämä on vähän kaksipiippuinen homma. Pelasin Ruotsissa niin monta vuotta, että ehdin jo tottua mestaruuden ratkeamiseen vain yhdessä ottelussa. Onhan yksi loppuottelu ultimaatimpi: kumpi on parempi sinä tiettynä päivänä siinä yhdessä pelissä, mutta loppuottelusarjassa tulee tietysti pidempi draaman kaari. Molemmissa on puolensa, joten herrat saavat päättää, miten homma ratkeaa.– Todella hyvä asia! Mitä enemmän pelit venyvät, sitä parempi. Olen kerran pelannut superfinaalissa, ja se ei tuntunut niin finaalilta. Se tuntui enemmän näytösottelulta kuin siltä yhdeltä peliltä, jossa mestaruus ratkeaa.– On aika karu systeemi, kun mestaruus on yhdestä pelistä kiinni. Se vaatii hurjaa onnistumisen taitoa yhtenä tiettynä päivänä. Loppuottelusarjassa saa yhden huonon pelin anteeksi, ja se paljastaa oikean mestarin. Ei haittaa, vaikka edessä voi olla hurja määrä pelejä, jos kaikki ottelusarjat venyvät seitsemään peliin. Silloin kahdessa kuukaudessa pelataan melkein yhtä paljon kuin koko runkosarjassa.– Tuntuu hyvältä, että palataan loppuottelusarjaan. Mestarista ei jää ainakaan mitään epäselvää. Yhdessä ottelussa yksi tuomarivirhe voi ratkaista kaiken. Loppuottelusarja palvelee myös yleisöä paremmin.– Urheilullisesti muutos on tosi hyvä. Yhdessä yksittäisessä pelissä voi tapahtua melkein mitä tahansa, mutta paras seitsemästä -ottelusarjassa parempi voittaa varmasti.