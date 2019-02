Salibandy

Porvoo juhlii salibandyn naisten cup-mestaruutta – Fanny Holmberg iski finaalissa hattutempun

16.2. 17:24

Porvoon Salibandyseura nappasi salibandyn naisten Suomen cupin voiton lauantaina Tampereella. PSS kukisti finaalissa helsinkiläisen EräViikingit maalein 6–2.



Cup-mestaruus on PSS:lle seurahistorian kolmas. PSS on hallinnut kotimaisia salibandykenttiä tällä kaudella, sillä joukkue on liigassa piikkipaikalla.



– Kaverit laittoivat hyviä passeja ja oli helppo tehdä. Eihän sillä väliä, kuka ne maalit tekee, kunhan voittaa. Olisiko meillä ollut jopa parempi asenne tässä pelissä, tuntui, että haluttiin enemmän voittaa, kertoi kolme maalia iskenyt PSS:n Fanny Holmberg tiedotteessa.



PSS:n muut maalintekijät olivat Judith Hyvärinen, Kristiina JärvinenjaMarianne Väliaho. EräViikingeiltä osuivat Laura Hämeen-Anttila ja Jonna Virkkunen.