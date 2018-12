Salibandy

Suomi heti johtoon salibandyn MM-finaalissa – Ruotsi takaa-ajajana! IS seuraa

Päätapahtumat 3 min. sitten 1. erätauko: Suomi johdossa 27 min. sitten Suomi johtaa 1-0 31 min. sitten Ottelu alkoi Näytä lisää( -2 kpl) 1. erätauko: Suomi johdossa Sireeni soi. Suomi johtaa Juha Kivilehdon maalilla avauserän jälkeen 1-0. 3 min. sitten 1. erätauko: Suomi johdossa Viimeisen minuutin pallonmenetys oli kostautua. Martin Östholm pääsi hyvään vetopaikkaan, mutta veto epäonnistui. Avauserän viimeinen minuutti alkaa. Peli on edelleen hyvin tarkkaa. Puolustajapari Ville Lastikka-Juha Kivilehdolla oli kumpaisellakin hyvä maalitilanne. Kellossa 17 minuuttia. 15.30 pelattu: peli aaltoilee, mutta järin vaarallisia maalipaikkoja ei viime minuutteina ole ollut. 14 min täynnä: taistelu täydessä O2-areenassa on ankaraa ja tunnelma karnevaalimainen. Hyvät tilanteet kentän molemmissa päissä - ei maaleja. 12 min täynnä: Suomen ylivoima ei tuonut tulosta. Joukkueet täysilukuiset ja Suomen johto 1-0. Sami Johanssonilla ensimmäinen paikka ylivoimalla. Laukaus kuitenkin yli maalin. Lauri Stenfors saa vaihtopenkillä jääpussin korvansa taakse. Enström selviää kahden minuutin rangaistuksella. Suomi ylivoimalle! Ruotsin Rasmus Enström taklaa voimakkaasti Lauri Stenforsia. Taklaus osuu päähän - jopa ison rangaistuksen paikka? Tobias Gustafsson pääsee kokeilemaan maalivahti Eero Kososen näppien herkkyyttä. Kosonen on hereillä. 8.34 pelattu: päävalmentaja Petteri Nykky ohjeistaa vaihtopenkkiä pontevasti. 7.50 pelattu: Ruotsi pitänyt viime hetket enemmän palloa. Ei kuitenkaan mitään vaarallista. 6 min pelattu: Suomen maalin jälkeen ottelussa Sami Johansson lähimpänä maalintekoa. Yritys maalin kulmalta epäonnistuu. Juha Kivilehto laukoo aivan laidan vierestä. Veto olisi mennyt jopa ohi, mutta Ruotsin maalivahtiJohan Rehn kauhoo ohi menevän laukauksen omiin. Maalin syntyaika 3.30. Suomi johtaa 1-0 Juha Kivilehto vie Suomen 1-0-johtoon! 27 min. sitten Suomi johtaa 1-0 Muutaman sekunnin sisään hyvät maalipaikat molemmissa päissä. Suomen Eemeli Salin laukoi ja heti perään Ruotsin Albin Sjögren oli käytännössä nokikkain Suomen maalivahdin Eero Kososen kanssa. Yhä 0-0. Ensimmäiset puolitoista minuuttia pelattu hyvin tarkasti ja maltillisesti. Koneita vasta käynnistellään. Ottelu alkoi MM-finaali on alkanut. 31 min. sitten Ottelu alkoi Näytä lisää