Parhaat viinit vappuun – alle 10 euron pullo yllätti iloisesti

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija auttaa valitsemaan oikein.

Huhtikuu voi olla kuukausista julmin, mutta ohipa livahtaa, ja vappu vie viimeiset vaapunnat, ainakin jos tuulesta on kyse.

Suomen suuntaa kuulemma pitää muuttaa, joten vappupiknikiäkin voisi piristää nauttimalla pöytäviinejä.

Itävalta: Jos seurue on suuri, hanaviinillä pääsee helpoimmilla. 2021 Klistergarten Riesling (36,90 € 3 l / 88 p.) tulee Niederösterreischista, siis Ala-Itävallasta. Nimestään huolimatta osavaltiosta tulee maan viiniparhaimmisto, ja maantieteellisestikin se sijaitsee etelän sijaan oikeastaan koillisessa.

Tylppä, valkoherukkainen tuoksu virittelee. Kuivan, hapokkaan, kireän sitruunaisen, juuresmaisen ja omenaisen maun jäännössokeria (7 g/l) ei suoranaisesti aisti, mutta se auttaa mausteisten salaattien ja eksoottisten pikkuruokien kanssa.

Portugali: Pikkuporukalle riittää sitten 2021 Lisbonita White (13,49 € 1 l / 88 p.). Sen omenaisuus ja raikas limettimäisyys sopii edellistä paremmin nyt niin suosituille laadukkaille kalasäilykkeille. Jos löydät jostain maivaa auringonkukkaöljyssä, nauti rapean rieskan kera.

Loire: Laatuunkin voi tuulessa ja tuiskussa satsata, vaikka aromit mennevät hieman hukkaan. 2021 Maison Darragon Vouvray Les Tuffes Chenin Blanc (13,99 € / 90 p.) poistaa osaltaan harrastajan dilemman. Kuuluille alueille olisi mieli, mutta etiketin nimilisää ei haluttaisi maksaa.

Tuoksu tarjoaa omenan lisäksi päärynää, joka tuntuu tunkevan uutuuksien aromeihin aiempaa enemmän. Proseccon ylivaltako vaikuttaa? Nyt vivahde sopii. Maku on kuiva ja perin hapokas. Sitruuna yhdistyy limettiin. Viinin seurauksena tein kokeiluja keittiössä, ja aloin vannoa ruoanlaitossa sitruunan ja limetin yhteiskäyttöön. Viini innovoi.

Katalonia: 2021 Herencia Altes Garnatxa Blanca (15,98 € / 90 p.) sopii vahvoille kalaruoille tomaattikastikkeessa.

Vaaleat kukat ovat ottaneet tuoksussa yrteiltä ohjat. Hentoa mausteisuuttakin löytyy. Maku on kuiva, aiempia vuosikertoja hapokkaampi ja sitruunaisempi. Mineraalisuus kihelmöi suutuntumassa.

Roseet: Totta kai nämä suorastaan syöksyvät laseihin. Pihistäjän valinta on Béziersistä tuleva Fauve Rosé (8,99 € / 87 p.), joka tuoksuu hyvin hennolta vadelmalta ja maistuu kuivahkolta, pehmeältä ja mansikkaiselta.

Panostaja valitsee 2022 Chavin Coteaux d'Aix en Provence Rosé Organicin (15,98 € / 89 p.). Tämä tuoksuu hyvin hennosti, mutta maku on kuiva, hapokas ja rapea, silti kypsän punaherukkainen. Mitä näille valitaan ruoaksi? Luulenpa, että kaikki liinalle tänäkin vappuna asetettavat ruoat sopivat.

Uusiseelantilainen 2021 Matua Rosé (14,98 € / 90 p.) hyötyy sekoituksensa monimuotoisuudessa, sillä siihen on käytetty peräti viittä eri lajiketta. Yrtit, persikka, metsämansikka, lempeä greippi ja veriappelsiini ovat avainsanat.

Rheinpfalz: Jos puheen porinaa kaipaa, niin sitä tarjoaa vaikkapa tartar-pihville tarjottava punaviini 2019 Braun Cabernet Sauvignon (19,99 € / 90 p.). Makeahkoa tammea, lihaisaa ja runsaan eksoottishedelmäistä tuoksua sekä täyteläistä, kireähköä ja yrttistä makua sopii ihastella. Ellerstadtiin istutettiin Saksan ensimmäiset Cabernet Sauvignon -köynnökset, mistä seurasi sakot ja onneksi lopulta armahdus. Armoa tulee siis suosia pakanallisissakin juhlissa.

Pakolliset: Jos aivan pakko on kuplaviiniä saada, niin Codorníu Limited Edition Rosé Cava Brut (12,98 € / 89 p.) sopii sillillekin. Tuoksu on nimittäin katajainen. Myös metsämansikkaa löytyy. Maku on kuiva, raikkaasti puraiseva. Punaista marjaa ja limettiä saadaan mukavan kireässä jälkimaussa.

Haluatkos kossua? Alkoholiin liittyvä huumori kuuluu vappuun oli sitten talkkari, teekkari tahi apteekkari.

Jos samppanjaa sen olla pitää, niin Cossy Cuvée Eclat Champagne Brut (42 € / 91 p.) kuuluu edullisesti hinnoiteltujen parhaimmistoon. Kukkean kypsä aprikoosi ja leipä aloittavat. Kuiva, raikkaan hapokas ja tiivistyvä maku jatkaa palaten aprikoosiin. Suoraviivaisuutta sopivasti mehevässä kokonaisuudessa.

Viikon viini 2020 Veramonte Reserva Cabernet Sauvignon Syrah Petit Verdot Organic (13,99 € / 89 pistettä) Ei suomalainen maku suinkaan ole hylännyt Chileä. Eikä varsinkaan siksi, että maasta löytyy edelleen erinomaisia viinejä, kun laadun suhteuttaa hintaan. Veramonte on tästä hyvä esimerkki ei liian kosiskelevalla boysenmarjaisuudellaan ja lakritsillaan. Aromi on makua monipuolisempi. Hyvä happopitoisuus ja metsämarjaisuus riittävät luomaan tasapainon. Jäännössokeri (3 g/l) on sopivan hillitty, joten perinteiset liharuoat, mutta myös maustetummat kasvisruoat sopivat tälle. Veramonten omistaa sherryistään tunnettu González Byass, joka on viinialalla työskentelevien sanaleikki-suosikki.

Pisteet:

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko