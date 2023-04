10 erittäin hyvää viiniä – asiantuntijan suositukset sopivat pääsiäiseen

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija auttaa valitsemaan oikein.

Vielä ei ole raikkaiden valkoviinien tai pirteiden roseeviinien huippusesonki, koska talvi vetelee vielä viimeisiään. Punaviinillä on edelleen paikkansa.

Pizza: Miksei tosin voi jo kantaa hehkuttimet pihalle? Tarkoitan näitä nykypäivän leipäkoneita, pizzauuneja. Kun kylään saapuu porukkaa, viilennetystä tonkasta voi kaataa karahviin vaikkapa 2022 Tommasi Valpolicellaa (39,98 € 3 l / 89 p.). Se tuoksuu tapansa mukaan lehtimäiseltä ja muutenkin havuiselta. Keskitäyteläinen, hapokas, punaherukkainen ja puhtaan kirsikkainen maku antaa napakan suutuntuman.

Kasvispadat: Carménère on lajike, jota aikoinaan luultiin Etelä-Amerikassa Merlot’ksi. Edellinen kypsyy myöhään, jälkimmäinen aikaisin. Raaka Carménère tuoksuu aivan liian paprikaiselta. Mutta kypsänä se jalostaa ominaisuutensa yhdeksi parhaista kasvisruokien kyytipojista.

Hyvä esimerkki on 2019 Mayu Gran Reserva Carménère (14,98 € / 89 p.) uutetun mausteisella ja hapankirsikkaisella tuoksullaan. Maku on erittäin täyteläinen, hapokas ja maitosuklainen. Viini tulee Chilen pohjoisosista, korkean ilmanalan autiomaasta, Elquista. Appassimento-viiniin käytetään kuivattuja rypäleitä.

Tapas: Toisesta Chilen mahtialueelta, Leydasta, tulee 2021 Leyda Las Brisas Pinot Noir (15,98 € / 91 p.). Tuoksu on kuin laadukas Välimeren alkupalalautanen: lihaa, oliivia ja tapenadea. Näiden kanssa se myös maistuu. Keskitäyteläinen, hapokas ja rapean kirsikkainen maku jättää tiukkasuisen metsämarjaisen jälkimaun. Pinot noir kannattaa aina viilentää. Tämäkin käy kasvisruokien kanssa, vaikkapa juuresranskalaisten kanssa.

Karitsankare: 2015 La Rioja Alta Lat 42 Gran Reserva (22,98 € / 92 p.) tulee erinomaiselta vuodelta, joten tämä parantaa aiemmasta. Perinteisen riojan tallintakustamainen aromi on sopivasti taka-alalla ja vahva tammi sekä tuore luumu puskevat esiin. Täyteläinen, hapokas ja kypsän tanniininen, lyijyä ja kuivattua mustikkaa ahtava maku miellyttää.

Poronpaisti: Miten hallitusneuvotteluissa päätetään viinien kohtalosta? Sitä voi pohtia 2016 Pirkka Barolo Riservan (32,95 € / 91 p.) kera. Nokinen, kuivatun lihan sekä tammen tuoksu ja täyteläinen, hapokas, kypsän tanniininen, kuivatun kirsikan sekä lempeän chilin maku muodostavat kokonaisuuden, joka tähän hintaan jää usein haaveeksi.

Malja Ukrainalle: Siirrytään lopuksi maailmanpolitiikan arkipäivään. Huhtikuun erikoiseriin saapui ukrainalaisia viinejä. 2021 Shabo Chardonnay (16,99 € / 89 p.) tuoksuu koville hedelmäkaramelleille, mutta tyylikkään hennosti. Kuiva, hapokas ja tasapainoisen trooppishedelmäinen keskimaku jatkuu napakasti loppuun. Jälkimaku on ruohoinen ja sitruunankuorimainen.

2021 Shabo Cabernet Sauvignon (16,99 € / 89 p.) menisi sokkona Iberian niemimaalle kuivan puuarominsa takia. Aroniamaisuus tuntuu intensiivisenä ja maku täyteläisenä ja suuta kiristävän tanniinisena. Kuiva puu palaa. Kirsikka saapuu jälkimakuun.

Malja Nato-jäsenyydelle: Turkkilaisia viinejä en löytänyt tähän hätään, mutta kuvaavan niminen 2021 Bitchy Blend (10,98 € / 87 p.) tulee Unkarista. Sokeriliemimäinen tuoksu tuo mieleen ensimmäiset Interrailin puolikuivat tokajit. Maku on kireän hapokas ja limettinen. Kukkeat sävyt jälkimaussa toimivat oivana vastakohtana Ruotsin jäsenyystaipaleelle.

Ja samaan aikaan muualla: neljä viiniharrastajaa elää jokavuotista riittiään, jättää yhden baari-illan väliin, kerää kolehdin ja maistaa uutta DP:tä. 2013 Dom Pérignon (246,38 € / 97 p.) nostetaan Suomen Nato-jäsenyyden kunniaksi. Oikeaan hetkeen osuu, sillä pidän tästä eniten viime vuosikerroista. Huomattavan paahteinen ja leipämäinen alkuaromi! Hyvin hedelmäinen myös: aprikoosia ja mangoa. Jopa yllättävän trooppinen.

Kuiva, hapokas, pähkinäinen ja täyteläisen sitruunakakkumainen keskimaku jatkuu voisena ja kermaisena. Tyyli on jopa harvinaisen runsas. Jälkimaussa aistii elegantteja säilykehedelmiä ja suutuntumassa mineraalisuutta. Tämä toimii kuin hieno valkoinen burgunderi.

Viikon viini

2021 L’Auratae Nero d’Avola, 10,99 €, 88 pistettä.

Mitä suomalainen syö? No, pastaa. Mitä suomalainen juo? No, punaviiniä, joka ei sovi pastalle. Turhan usein se on erittäin täyteläistä ja uutetun alkoholista. Sisilialainen esimerkkimme ei ole. Se tuoksuu maustepippurille ja mattamaisen metsämansikkaiselle. Keskitäyteläinen, hapokas maku kiristyy pippuriseen, metsämarjaiseen ja lihaliemimäiseen jälkimakuun. Jäännössokeria on 7 g/l, joka sopii hyvin, kun pasta maustuu peperoncinolla. Viini kannattaa viilentää raikkaaksi.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko