14 uutuusviiniä yllättivät asiantuntijan iloisesti: ”Järkevä ostaisi kokonaisen laatikon”

Alkuviinit maistuvat paremmilta kuin koskaan.

Harrastuksen parhaita puolia edustavat yllätykset. Esimerkiksi sellaiset, kuinka laadukkaita maahantuodut alkuviinit nyt ovat. Nehän ovat aiemmin edustaneet käänteistä versiota ajatuksesta, jonka mukaan rakkaalla lapsella on monta nimeä.

Alku-, natu- ja luonnonviinit jakavat mielipiteitä. Osa perinteisten laatuviinien ystävistä pitää niitä elitistien hörhöilyinä. Laatuvirheet ovat luoneet ikäviä aistimuksia, kun synteettisiä kemikaaleja ei käytetä.

Ainakin nyt on Alko valinnut oikein, siksi hyviä uutuuksia maistoin hiljattain.

Valkoviinit: Moldovalainen 2021 Milestii Mici Univers Sauvignon Blanc (19,03 € / 90 p.) tuoksuu persoonallisen metsäyrttiseltä. Maku on rapean sitruunainen ja natuviiniksi suoraviivainen.

2018 Marco Cecchini Chardonnay (18,06 € / 90 p.) tulee Friulista. Tammi, kukanvaha, valkoluumu ja omena luovat hyvän tasapainon.

Roseet: Alkuviineille tyypillinen simamaisuus näkyy vain 2020 Campestral Claretin (14,79 € / 91 p.) värissä. Persikkaisuus yhdistyy mineraalisuuteen. Tavallaan maku on lyhyt, mutta se ei haittaa. Alansa aatelia.

Punaviinit: Isot ranskalaiset yhtiöt heräävät. 2021 Cazes Samsó Cinsault Nature (19,78 € / 91 p.) tuoksuu villin marjaisalta ja kuivatun hedelmäiseltä. Maku yhdistää havut ja vadelman. Tämä menisi riistan kanssa, edelliset puolestaan kasvis- ja raakaruoan kanssa.

Tavan tallaajat: Uutuuksien laatu nousee korkeaksi myös normiviinien joukoissa. Punaviineissä luomuinen australialainen, 2018 919 Tempranillo (17,08 € / 92 p.) ei kosiskele marsipaanisuudesta ja kirsikkasuklaastaan huolimatta. Maku on täyteläinen, hyvin hapokas ja kypsän tanniininen. Se jatkuu tiukkasyisen kirsikkaisena. Jälkimaku kehittyy progressiivisesti hienostuneeseen häntään.

Pihville: Argentiinalainen 2018 Zuccardi Q Tempranillo (19,89 € / 91 p.) tarjoaa tyylikkään kombinaation tuhtia luumua ja tammea. Tämäkään ei kuitenkaan pyri pinnalliseen keimailuun. Erittäin täyteläinen, hapokas ja tanniininen keskimaku vie tuhdin mustaherukkaiseen ja metsämustikkaiseen jälkimakuun.

Riistalle: Cigalesin 2019 Sinfo Tinto Roble Viñas Viejas (14,99 € / 91 p.) vetoaa pippurisen ja villin mustikkaisuuden ystäviin. Lihaliemimäisyys yhdistyy yrtteihin ja ronskeihin parkkihappoihin.

Kasvispadoille: 2022 The Mooring Pinotage (12,79 € / 89 p.) ei syyllisty eteläafrikkalaisten kohtalotoveriensa tapaan kumimaisen kärähtäneisiin aromeihin, vaan kevyt suklaa ja metsämustikka viehättävät.

Kylmiöön: Todellisen sarjajyrän maineen saa puolestaan 2021 Kleine Zalze Cape Red (14,98 € / 92 p.), jota järkevä ostaisi kokonaisen laatikon. Setrinen, kehittyneen metsäarominen neljän lajikkeen sekoitus onnistui täydellisesti ja vallankumoukselliseen hintaan. Jäännössokeria on 4 g / l, mutta mitäpä siitä.

Lohelle ja hummerille: Siirrytään valkoviineihin. Uusi-Seelanti ei nojaa pelkkään sauvignoniin. 2021 Church Road McDonald Series Chardonnayn (22,98 € / 92 p.) voimakas tammi, pähkinä, aprikoosi ja napakka valkoluumuisuus panevat Burgundin tuottajat koetukselle.

Aperitiiviksi: Alkuviinit ja laadukkaat punaviinit maksavat hieman totuttua enemmän, joten hienostuneen ja edullisen kuohuviinin löytäminen helpottaa oloa. Freixenet Blanc de Blancs Cava Extra Dry (11,89 € / 89 p.) todistaa suurtuottajan uusista, aiempaa raikkaammista tuulista. Tuoksu on tyylikäs, hillityn mausteinen, sitruunainen ja mattamaisen hedelmäinen. Keskimaku on kuiva, hapokas ja rapean hedelmäinen keskimaku. Jälkimaussa aistii tyylikästä juuresmaisuutta. Sokeria jäi 14 g / l, mutta se ei tunnu liialliselta.

Jos halpis-samppanja ei maistu, niin samaan hintaan voi kokeilla englantilaista kuohuviiniä. Nokkosmainen ja mineraalinen Rathfinny Classic Cuvée Brut (38,90 € / 91 p.) ja kylmää kermakahvia tarjoava Gusbourne Reserve Brut (39,98 € / 91 p.) nousevat varmasti mineraalisia sävyjä suosivan mieliviineiksi.

Viikon viini

2021 Stoneleigh Wild Valley Wild Fermented Pinot Gris (13,99 €, 93 pistettä)

Enpä muista, että olisin nostanut saman vuosikerran arviota näin paljon: neljä pistettä. Maistoin tämän kaiketi heti pullotuksen jälkeen. Reilu vuosi on tehnyt hyvää hienostuneen metsäsienimäiselle, umamimaiselle tuoksulle.

Kuiva, lajikkeeksi hapokas ja edelleen metsäsienimäinen keskimaku jatkuu napakkana. Jälkimaku on pitkä ja mineraalinen. Jäännössokeria on 10 g / l. Tässä on tämän hetken paras hinta-laatusuhde valkoviineissä. Mademuhennos ja ennen kaikkea sieniruoat toimivat.

Pisteet:

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko