12 viinilöytöä, joista yksi edullinen yllätti asiantuntijan: ”Monimuotoinen viini hintaluokassaan”

Talven ruokasesongit ohjaavat viinin valintaa.

Tammikuun tipat on tiputeltu, ja siirrytään normaaliin: valitsemme lempiruoille lempiviinit sesongin mukaan edeten.

Rheinhessen: Blinien ja mädin kanssa kaipaan hapokasta mutta hennon jäännössokerista valkoviiniä, jotta suutuntuma ei muutu metalliseksi. Biodynaaminen 2021 Sebastian Erbeldinger Sauvignac (19,97 € / 93 p.) on todellinen erikoisuus. Lajike on luonnostaan resistantti homesienille. Ruoho, mustaherukanlehti ja mineraalisuus luovat huiman hinta-laatusuhteen.

Pfalz: 2021 Yoko Riesling (14,98 € / 89 p.) tuoksuu kypsän omenaiselta sopivalla trooppisella vivahteella. Puolikuiva, hapokas ja rautamainen, jopa punamarjainen maku johtaa viinin alkupalojen pariin. Kylmäsavuporo tai laadukas vegaanisalami sopisi ruoaksi. Ei aivan Yoko Tsunon ruokia, mutta viinin nimi luo nostalgisia värähtelyjä 1970-luvun lapsille, jotka ahmivat legendaarista Non Stop -sarjakuvalehteä.

Alsace: Madekausi on parhaimmillaan, ja valkoviiniltä vaaditaan täyteläistä luonteikkuutta. 2021 Arthur Metz Rieslingin (13,40 € / 90 p.) kuivan muheva sitruunaisuus sopii parhaiten madekeitolle. 2020 Arthur Metz Riesling Grand Cru Altenberg de Bergbieten (19,28 € / 91 p.) on metsäsienimäinen ja savulihainen, joten se käy umamimaiselle mademuhennokselle.

Ranska: Vin de France -luokituksella nykyään tuleva François Lurtonin 2021 Les Fumées Blanches Organic Sauvignon Blanc (35,99 € 3 l / 89 p.) on hanaviinien aatelia elegantin herukanlehtimäisellä tuoksullaan ja napakan sitruunaisella maullaan. Jälkimaku on valkoherukkainen. Monipuolinen viini sopii pariloidulle madefileelle.

Australia: Mausteitakin kaivataan joulun ja uudenvuoden jälkeen. Kantonista Yhdysvaltain kiinalaiskaupunginosien kautta vasta muutama vuosi sitten meillekin singahtaneet dim sum -taikinanyytit tarjotaan voimakkaissa kastikkeissa, joten 2022 Hewitson The Adventures of Miss Harry Rieslingin (20,90 € 1,5 l / 88 p.) maltillinen jäännössokeri sopii kokonaisuuteen. Omenainen ja kevätkukkainen tuoksu viehättää. Kuiva, pehmeän hapokas ja omenainen maku on aromin tapaan raikas.

Italia: Siirrytään roseeseen, joka kevääseen kääntyessämme luo tunnelmaa. 2021 Ricossa Piemonte Nebbiolo Rosaton (10,99 € / 89 p.) kireä punaherukkaisuus luo siitä kumppanin broileri-saltimboccan salvianlehdille.

Dão: Sitten katse punaviineihin. Parasta portugalilaista hinta-laatua edustaa 2017 Meia Serra Reserva (14,98 € / 90 p.) uutetun hedelmäisellä ja hillomaisella tuoksullaan, joka ei kuitenkaan kosiskele. Täyteläinen, hapokas ja marjankuorimainen keskimaku saa peräänsä tanniinit. Jälkimaku on kirsikkainen. Liha- ja kasvispatojen kumppanihan tämä on.

Kalifornia: 2019 Carnivor Cabernet Sauvignon (11,99 € / 88 p.) suunnataan nimensä mukaisesti lihansyöjälle. Kypsä mustaherukka tasapainottuu lehtevällä vivahteella tuoksussa. Täyteläinen, hapokas ja tiiviin metsämustikkainen maku saa chilisen lopun. Jäännössokeria on 5 g / l, joten pippuria ei säästellä pihvin tai laadukkaan korvikkeen päällä.

Pfalz: Myös 2019 Galler Pinotin (19,89 € / 90 p.) on tehty hometaudeille vastustuskykyisestä uuslajikkeesta. Piikkilankamainen yrttisyys elävöittää muuten leppeän hedelmäistä tuoksua. Täyteläinen, hapokas ja tuntuvan tanniininen maku jatkuu rapeaan kirsikkaan. Tätä kypsytetään kylmiössä tai tarjotaan tartarille.

Priorato: Terassitarhoistaan tunnetun pohjoisespanjalaisen alueen viineihin kannattaa satsata kun on juhlan aika. 2016 Coma Vella (32,90 € / 93 p.) tuoksuu sopivasti uutetun kirsikkaiselta. Maku on täyteläinen, hapokas ja kypsän metsämustikkainen. Katkeromainen kirsikka päättää.

Hedelmä kesti jopa meksikolaistyylisen ateriamme, joka perustui suikaleina pariloidun naudan sisäfileen, lehtisalaatin ja muiden texmex-tykötarpeiden muodostamalle jättivadille. Mutta toimii tämä myös karitsankareen kanssa. Punaviiniä voisi varata jo nyt pääsiäiseksi, vaikka ihmettelen, kuka malttaa odottaa.

Viikon viini

2021 Jean-Marie Reverdy Sauvignon Blanc (13,99 € / 90 pistettä)

Fileen hinta huitelee sfääreissä, joten kokonaisena höyrytetty kala on hyvä vaihtoehto. Ruodot ja rasva antavat enemmän makua. Jos pöytään löytää edullisen ja laadukkaan valkoviinin, niin kustannusten kiroilu vähenee.

Loiren sauvignon tuoksuu kukanheteeltä. Mustaherukanlehtikin tuntuu, mutta se ei dominoi. Kuiva, hapokas ja rapean nokkosmainen keskimaku jatkuu karviaisena. Kamomillasta siirrytään valkoherukkaan. Onpas monimuotoinen viini hintaluokassaan.