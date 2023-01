Asiantuntijan vinkit julkkisviineihin – edullinen pullo saa erinomaiset pisteet: ”Paras hinta-laatusuhde”

Tunnettu henkilö, urheiluseura tai ilmiö koristavat viinipullon kylkeä. Onko niissä silkkoa sisällä?

Viinialalla näitä kutsutaan konseptiviineiksi. Ne tuovat jonkun henkilön fanille tai erityisen asian harrastajalle iloa. Tämän lajityypin taso on noussut selvästi.

Kuohuviinit: Ehkäpä visuaalisesti hauskin on 2020 Ivana Helsinki Kiss Prosecco Rosé Extra Dry (13,99 € / 88 p.). Tunnettuun muotibrändiin perustuva prosecco tuoksuu teemansa velvoittamana, sesongin mukaisesti pontevan veriappelsiiniselta ja maistuu hennon mineraaliselta.

Pazzione Cava by Pernilla Wahlgren Organic Extra Brut (12,98 € / 90 p.) pakotti googlaamaan. Kyseessä on ruotsalainen poplaulaja. Tärkeintä kuitenkin on, että tässä on lajityypin paras hinta-laatusuhde. Raikkaan havuinen tuoksu, rutikuiva ja puhdaspiirteisen raikas, valkoherukkainen maku miellyttävät.

Jännitystä: Ruotsalaiset janoavat konseptiviinejä. Snabba Cash by Jens Lapidus Organic Reserva Cava Brut (16,49 € / 90 p.) perustuu kirjoihin ja elokuviin. Lasissa nouse kevätkukkia ja fariinisokeria. Maku on kuiva, hapokas ja vaniljainen kunnes jälkimaun suola saapuu.

Pizzaa: Sosiaalisen mediayhteisön itselleen valitsema 2021 Pizzanpaistajat (14,49 € / 89 p.) tuoksu kypsän makealle: rosmariinia, ei nyt sentään oreganoa. Keskitäyteläinen, hapokas ja tasapainoisen kirsikkainen maku osoittaa, että Fantini-yhtiössä on maltettu tehdä Primitivo-rypäleistä tarpeeksi kevyt viini.

Pizzeria Via Tribunali (14,98 € / 91 p.) on paljon täyteläisempi, joten pisteistä huolimatta edellinen tuntuu osuvammalta. Puolukkasosemaisena tarjoaisin tätä porolle, vaikka nimi kuuluu helsinkiläiselle huippupizzerialle.

Musaa: A Cappella -lauluyhtyeen valkoviini 2021 Rajaton Harmonia (33,50 € 3 l / 89 p.) tulee Etelä-Afrikan Robertsonista. Kukkea ja sitruunainen viini maistuu persoonalliselta hanaviiniksi.

2021 Kylie Minogue Rosé (14,98 € / 89 p.) on laadukas rosee vadelmaisine ja kermamaisine tuoksuineen sekä muhkean metsämansikkaisine makuineen.

Samettisen metsämarjaisen, yrttisen ja marjankuorimaisen 2019 AK La Tierra Que Nos Llevan (23,50 € / 91 p.) tekee Finca Bacara Espanjan Jumillassa. Punaviini viittaa samalla laulaja Antti Ketosen Maa joka kantaa -kappaleelle. Sara Marinin pulloon tekemää grafiikkaa on esillä Ketosen osaomistamassa La Taperia-ravintolassa Helsingissä.

Mesut: Huippukokit eivät aikoinaan osoittaneet kiinnostusta viinejä kohtaan. Rautaovi keittiön ja salin välillä oli kiinni luultavasti siksi, etteivät keittiömestarit hallinneet viinejä yhtä hyvin kuin raaka-aineitaan. Nuorempi polvi ajattelee toisin.

Otetaan esimerkiksi 2020 Chef’s Selection Tomi Björck Edition Shiraz (35,99 € 3 l / 87 p.). Tuoksu on vaniljainen ja maitosuklaamainen. Täyteläinen ja tanniininen maku palaa suutuntumassa laktatiiviseen tyyliin. Jäännössokeria on 9 g/l, jota tarvitaan makeita ja mausteisia sävyjä suosivissa aasialaistaustaisissa ruokalajeissa.

2020 Viini(ni) by Teresa Välimäki (11,99 € / 87 p.) tulee edellisen tapaan Languedoc-Roussillonista ja viehättää puupölyisellä sekä puolukkasurvosmaisella tyylillään. Jäännössokeri kätkeytyy hyvin, mutta sitäkin voi hyödyntää mausteisen ruoan kanssa.

Kulttuuriperinne: Jos saunominen on jäänyt sähkön hinnannousun takia väliin, niin 2021 Matthias Gaul Sauna Rosé (15,90 € / 89 p.) tullee halvemmaksi. Se tuo etäisesti mieleen koivunlehdet, mikä saattaa perustua mielikuvitukseen, koska en maistanut tätä sokkona. Idea on hauska joka tapauksessa.

Urheilua: Saunailloissa suositaan edelleen olutta. Tämän huomasin hiljattain ystäväni Joron 60-vuotisjuhlissa, joihin Huuhkajat-joukkue valmentaja Markku Kanervan johdolla lähetti hienon videotervehdyksen. Samaan aikaan pöydille ilmestyi muutama hanapakkaus ja peräti yksi pullokin, 2020 Crimes Snoop Cali Red (16,99 € / 87 p.). Sitä ei tosin saatu auki, koska työväentalon saunatilasta ei löytynyt aukaisijaa.

Rap-ryhmien suosima viini tuoksuu rypälekuorilta ja lihanpinnalta. Täyteläinen, hapokas ja makean hedelmäinen, kahvimainen maku on punaviiniksi hyvin makea (20 g/l). Habaneroa ruokaan!

Mutta itse seuroihin. Ne tarvitsevat vip-tiloihinsa osuvaa tarjottavaa, ja myös fanit suosivat omiaan.

Omaperäisesti nimetty SJK OmaSp Stadion (14,49 € / 89 p.) tulee Toscanasta ja tarjoaa muhkeaa karpaloisuutta. Jäännössokeria on 11 g/l, joten tulinen ruoka sopii tällekin.

Bordeaux’n Margaux’ssa muun muassa Château Palmeria pyorittävän Sichelin ja yhtiön pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, armottoman IFK-fanin ja Sohvaperuna-ohjelmasta tutun Tom Molinin luomus 2018 HIFK Red (18,96 € / 90 p.) tuoksuu kuivahkon mustaherukkaiselta ja hennosti setriseltä. Keskitäyteläinen, hapokas ja napakan mustaherukankuorimainen keskimaku jatkuu raikkaana ja kuivatun luumuiselta.

Viikon viini 2020 Septima Tierra Los Chacayes Malbec 15,29 € 91 pistettä Perheillallisella hermoillaan, koska joukkue koostuu lihansyöjistä ja kasvisten ystävistä. Mullikkaryhmä perustelee valintaansa sillä, että haluaa nauttia laadukasta punaviiniä. Eipä huolta. Uuden maailman marjaisan täyteläiset punaviinit soveltuvat myös kasvisruoalle, ainakin paremmin kuin parkkihappoiset eurooppalaiset. Valle de Ucon maineelle kunniaa tekevä viini tuoksuu elegantin uutetulta. Se maistuu täyteläiseltä, metsämustikkaiselta ja luumuiselta.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko