9 hyvää viiniä joulupöytään tai lahjaksi: yhdessä ”paras hinta-laatusuhde”

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija auttaa valitsemaan oikein.

Mistä on jouluaterian kyytipojat tehty? No, raikkaudesta ja hapokkuudesta ilman kovia tanniineja. Usein ne on pakattu kauniisiin lahjalaatikoihin.

Nyt etsitään viinit joulupöytään.

Beaujolais: Kymmenen Cru-tason viiniä on jo Alkon loppuvuoden perinne. Mitkään muut punaviinit eivät joulupöytäämme näin hyvin sovikaan. 2020 Domaine de Reverdon Brouilly (19,99 € / 92 p.) on täyteläinen lajityypissään, rapean aroniamainen ja pippurinen.

2020 Château de la Terrière Moulin-À-Vent Cuvée de la Lure (24,89 € / 93 p.) erottuu eleganssillaan, rypälerankamaisuudellaan ja ahomansikoillaan.

Parhaan hintalaatu-suhteen tarjoaa karpaloinen ja kirsikkainen 2020 Louis Latour Chénas (19,99 € / 93 p.).

Nyt ei tosin voi erehtyä. Koko joukko on laadukas.

Uusi-Seelanti: Edelliset tehdään Gamay’sta, mutta myös Pinot Noir on lajikkeena sopiva.

2018 Jackson Estate Vintage Widow Pinot Noir (19,99 € / 91 p.) tuoksuu hapankirsikalle ja kirsikankiville. Maku toistaa aromia.

Bordeaux: Vanha nyrkkisääntö on, että Médocista jouluviininsä poimiva pettyy viimeistään silloin, kun makeat laatikot kiihdyttävät muutenkin tanniinisen viinin kovuutta.

St-Emilionissa viinit ovat hieman pehmeämpiä. Naudan paahtopaistia suosiva voisi kokeilla 2018 XM by Xavier Milhade Saint-Emilion Grand Crun (23,98 € / 92 p.) lyijyistä ja lakritsimaista tyyliä. Ja jos tätä ei nauti jouluna, se on mainio lahja poikkeuksellisen tyylikkäässä puulaatikossaan.

Uruguay: Sama koskee 2020 Garzón Tannat Reservaa (15,98 €/ 91 p.).

Tumma luumu, marsipaani ja kirsikka luovat tasapainon.

Veneto: Juopahtavaa joulua kartteleva ja riistaa tai poroa suosiva kokeilee 2018 Masi Campofiorinin (9,79 € ½ pll / 91 p.) havuista, metsämustikkaista ja marjankuorimaista elämystä.

Tämä on klassikko edulliseen hintaan jo vuodesta 1964.

Itävalta: Ei sovi unohtaa lohta ja siikaa. Graavikalan suola saa mukavan vastapainon valkoviinin hennosta jäännössokerista.

Parfyymisen kukkea ja omenainen 2021 Steininger Riesling (14,28 € / 90 p.) on tästä hyvä esimerkki.

Viikon viini

2020 Domaine A. Berthet-Rayne Cairanne Vieilles Vignes

(18,99 €/91 pistettä)

Sanapariin Vieilles Vignes kannattaa kiinnittää huomiota. Se tarkoittaa vanhoja köynnöksiä. Kun viiniköynnös ikääntyy, se pureutuu syvälle maaperään vettä janotessaan. Iän myötä rypäleitä kasvaa aiempaa vähemmän ja niiden mehu muuttuu intensiiviseksi.

Ilmiötä voi ihastella rhônelaisen luomupunaviinin pakeilla.

Jo tuoksu on mielenkiintoinen, elegantin juuresmainen. Täyteläinen, hapokas ja napakan luumuinen maku jatkuu sopivan kireänä pippuriseen loppuun. Pannaanpa pataruokaa porisemaan.

Riistaa tai raavasta.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko