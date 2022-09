11 hyvää viinivalintaa – myös Krisse Salmisen tonkka sai arvosanan

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija auttaa valitsemaan oikein.

Nykyään tuntuu, että edullisia ostoksia voi tehdä ainoastaan viineissä.

Italia: 2021 Livon Friulano (16,78 € / 92 p.) on tämän hetken paras valkoviinilöytö. Tuoksu on tyylikäs, villiminttuinen. Kuiva, pehmeän hapokas ja yrttiensä avulla tasapainottuva maku johtaa suolaiseen jälkimaku.

Piemonten 2021 Serra Lupini Roero Arneisin (14,98 €/ 91 p.) greipinkuori, sitruuna, valkopippuri ja mineraalisuus sulautuvat.

Äyriäisviinejähän nämä.

Etelä-Afrikka: Ihana Krisse Salminen kehitti osaltaan 2021 Paras viini ikinä -bäggäriä (34,99 €/ 3 l / 88 p.).

Vaniljainen tammi, ananas ja banaani ovat pääosassa mausteisen ruoan viinissä.

Uusi-Seelanti: 2021 Villa Maria Private Bin Chardonnay (13,99 € / 90 p.) tuoksuu samppanjamaiselta.

Meloni yhdistyy juuresmaisuuteen. Kasvisruokien viini.

Espanja: Siirrytään punaviineihin. 2019 Vol d’Anima de Raimat Tinto (13,59 € / 91 p.) tuoksuu perin hienostuneelta, kukkealta ja kypsän mustaherukkaiselta.

Maku on keskitäyteläinen, hapokas ja kirsikankuorimainen. Kun tarjolla on linturuokia, tämä on erinomainen vaihtoehto pinot noirille.

Italia: 2019 Cafaggio Chianti Classicon (19,99 € / 90 p.) savulihaisuus ja kirsikkaisuus sopii viilennettynä gourmet-pizzalle, jossa on parmankinkkua.

Espanja: 2018 Aroa Jauna (12,98 € / 93 p.) on jo hurja ostos. Tyylikäs tuoksu: nuorta mesimarjaa ja oliivia.

Keskitäyteläinen, hapokas ja tanniininen keskimaku vie kuivattuun hedelmään, lehtimäisyyteen ja kuivaan tammeen.

Itävalta: 2020 Leth St. Laurent Reserve (17,89 € / 90 p.) kehittyy lasissa tyylikkään metsäyrttiseksi, kuivakukkaiseksi ja hennon lihaiseksi.

Maku on kevyt, hapokas ja katkeromaisen yrttinen.

Portugali: 2017 Quinta do Valdoeiro (13,78 € / 92 p.) tuoksuu parfyymiselta ja mustaherukkalikööriltä.

Tanniininen ja kirsikkainen maku vie kellarikypsytykseen.

Saksa: Pfalzin 2017 Philipp Kuhn Pinot Noir Laumersheimer Réserve (25,98 €/ 94 p.) on ollut hieno, mutta nyt on huikea.

Metsän mansikkaa ja mineraaleja! Riistaviinejä ovat nämä.

Viikon viini

André Delorme Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs Brut (19,99 €/90 pistettä)

Somessa gourmet-kuvillaan hössöttävä ei voi kieltää, etteikö hyvä eines pelasta päivää. Pakastealtaissa oli taannoin tarte flambéeta, mutta eipä juuri enää. Kun sellainen löytyy tai teet itse, crémant-kuohuviini maistuu varmasti.

Delormen versio tuoksuu mausteiselta kuin samppanja ikään. Maku on hyvin kuiva, hapokas ja sitruunainen. Kireä on jatkokin.

Rodukas tyyli sopii myös äyriäisalkupaloille.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko