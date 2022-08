7 hyvää viiniä – edullinen uutuus sai asiantuntijalta kehut: ”Paras tölkkivalkoviini juuri nyt”

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija auttaa valitsemaan oikein.

Uutuudet vastaavat elonkorjuun huutoon.

Roseet

Heti kun aurinko pilkahtaa, on roseen vuoro. En erityisemmin välitä julkkisviineistä. 2021 Kylie Minogue Rosé (14,98 €/89 p.) tekee poikkeuksen. Poptähti on sentään tehnyt duettoja Nick Caven kanssa. Tuoksu on vadelmainen ja kermamainen. Kuiva, hapokas ja muhkean metsämansikkainen keskimaku kiristyy oikeaoppisesti napakkaan jälkimakuun.

Fidora Prosecco Extra Dry (14,98 € / 90 p.) vetoaa juuresmaisen tuoksun ystäviin. Maku on kuiva, hapokas ja kypsä, mineraalinen. Täyteläinen, kireähkö suutuntuma peittää (14 g/l) jäännössokerin.

Molemmat käyvät kauden kasviksista tehdylle pilahville.

Valkoviinit

2021 Pierre Chavin Sauvignon Blanc Colombard Gros Manseng (10,89 €/ 1 l /89 p.) tuoksuu arkkityypin sauvignonilta, vaikka mukana on eteläisen Ranskan lajikkeita. Rutikuiva, hapokas ja kireän sitruunainen keskimaku jatkuu karviaisella.

Tämän on paras tölkkivalkoviini juuri nyt. Se sopii karahvista tarjoiltuna jopa ison ryhmän rapukesteille.

2020 Paul Jaboulet Aîné Parallèle 45 Côtes-du-Rhône Blanc (14,98 € /91 p.) ottaa saman kunnian 15 euron kilpaillussa sarjassa. Neutraali, hennon keltaluumuinen ja valkoherukkainen tuoksu aloittaa, kuiva, hapokas ja mineraalisen maanläheinen maku saa valkopippurisen hännän.

Tämä käy voilla ja tillillä ryyditetylle grillihauelle.

Punaviinit

En oikein innostu koira-aiheisista viineistäkään, vaikka viinitiloilla sesset kuuluvat kalustoon. Toron 2021 Buen Chico Tinto (9,98 € / 87 p.) perustuu sanontaan ”hyvä poika”. Aromi antaa kuivattua hedelmää ja sekamehumaisuutta.

Maku on keskitäyteläinen, hapokas ja kepeän puolukkainen.

2018 Gevelli Saperavi Qvevri Reserve (19,88 € / 92 p.): Sokkona epäilin tätä perinteiseksi riojaksi hienostuneen tammisen tuoksun vuoksi. Keskimaku on täyteläinen, hapokas ja tanniininen.

Se jatkuu jäntevänä, mineraalisena ja kuivatun mustaherukkaisena. Asetellaan naudankuvetta grilliin.

Viikon viini

2020 Parajes del Valle Monastrell Ecológico

(17,17 €/91 pistettä)

Viinien maailmassa sanojen halpa ja edullinen eroavaisuus korostuu. Halpa ei ole aina hyvää, mutta kun hyvän viinin saa edullisesti, se kohoaa hienoksi kokemukseksi. Tämä murcialainen punaviini on sellainen. Jos rypälekuoret tuoksuvat, niin ne tuoksuvat tältä. Aromi on lupaava, metsäinen ja mineraalinen.

Täyteläinen, hapokas ja edelleen havuinen maku ilmentää persoonallista tyylitajua.

Eihän nyt syksy vielä ole, mutta itäisiä ruokia, karjalanpaistia tai mykyrokkaa, kaipaisin lautaselle. Jos kesä kuitenkin jatkuu, kasviskuskus tai lehtipihvi voisi maistua.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko