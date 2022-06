Malja valmistuneille! 10 hyvää pulloa lahjaksi tai juhliin – osa reilun kympin löytöjä

Opintonsa suorittanut ansaitsee hyvän viinipullollisen verran onnitteluja.

Kuohuviini kuuluu valmistujaisten onnittelumaljaksi – ja valkoviini sopii mainiosti lahjaksi. Tässä 10 kelpo juomaa.

Espanja: Vilarnau Organic Cava Brut Nature (11,99 € / 590617 / 89 p.) tuoksuu nuorelta valkoherukalta. Aromi kääntyy juuresmaiseksi ja mielenkiintoiseksi ennen kuin kuiva, hapokas ja kireä, edelleen valkoherukkainen maku alkaa.

Italia: Fratelli Berlucchi 25 Franciacorta Brut (13,93 € ½ pll / 585324 / 90 p.) on valkoherukkainen ja aprikoosinen. Se on maltillisesti hinnoiteltu kuulun alueensa edustaja. Maku on juuresmainen ja katkeromaisen yrttinen.

Argentiina: Lempeätuoksuinen Luigi Bosca La Linda Extra Brut (14,98 € / 540207 / 90 p.) muuttuu lasissa kireäksi, lupaavammaksi. Maku on kuiva, hapokas ja kehittyneen sitruunainen.

Saksa: Braunewell Riesling Sekt Dry (14,98 € / 574727 / 90 p.) muistuttaa leipämäisellä tuoksullaan samppanjaa. Kuivan maun paras puoli on rypälekuorimaisuus. Sokeria on 25 g/l, joten tämä on harvinainen tapaus: laadukas kuohuviini, joka sopii närästysherkille – ja mausteiselle ruoalle.

Portugali: Siirrytään valkoviineihin. 2021 Aveleda Loureiro (11,99 € / 516817 / 88 p.) on mieluinen eksoottisen hedelmän ystäville. Kuiva, tylppähappoinen ja pehmeän hedelmäinen keskimaku tasoittuu jälkimaun kiristyessä.

Baskimaa: Edellisen tapaan pintxoille sopii myös 2021 Txomin Etxaniz Txakoli (16,99 € / 534277 / 91 p) tyylikkään yrttisine tuoksuinen ja täyteläisine makuinen. Viini puristaa tiukasti jälkimaussa.

Loire: 2020 Serge Dagueneau & Filles Pouilly-Fumé Tradition (13,43 € ½ pll / 588204 / 90 p.) tuoksuu salmiakilta ja lakritsilta. Kuiva, hapokas ja rapean sitruunainen, silti täyteläinen maku palaa lakritsiin.

2021 Gérard Fiou Sancerren (13,98 € ½ pll / 556334 / 92 p.) aromi vivahtaa selleriin ja punaherukkaan. Kuin bloody mary, joka ei ole punaista. Maku on kuiva ja hapokas.

2020 Florian Mollet Pouilly-Fumé (22,49 € / 599747 / 91 p.) muistuttaa kevätketoa. Kuiva maku on juuresmainen ja sitruunakuorimainen. Mielenkiintoinen viini.

Viikon viini

2019 Querciabella Ardalico Chianti Classico (490347 / 19,89 € / 93 pistettä)

Tämä on herkkua: tunnettu alue, tunnettu tuottaja ja tavan ihmisen kukkarolle sopiva hinta. Kypsän metsämarjaisa, karpaloinen tuoksu vetoaa pohjoismaiseen inehmoon.

Täyteläinen, hapokas, hapankirsikkainen maku, tiukat tanniinit ja miellyttävä juuresmaisuus vetoavat niin fiorentina-pihvin kuin sienirisoton ystäviin.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko