Main ContentPlaceholder

Viinit

Kesän parhaat viinit! Tässä ovat hyvät kuplivat, roseet, punkut ja valkkarit

Roseeviini on monipuolinen ja läpivuotinen juoma, mutta juuri nyt siihen on hyvä aika tutustua, sillä tarjolla oleva valikoima on suurempi kuin kylmimpinä kuukausina.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Roseeviini toimii usein aperitiivina, mutta se on myös hyvin monipuolinen ruokaviini.