Tässä on 5 suosituinta kuoharia – alle kympin pullo on ”hyvä klassikko vappujuomaksi”

Suomen myydyimpiä kuohuviinejä yhdistää hinta.

Kun suomalaiset ostavat kuohuviiniä, tietty pullo poimitaan hyllyltä muita useammin. Suomen kaikkein myydyin kuohuviini on espanjalainen Codorníu Clásico Cava Sec, Alkon vuoden 2021 tilastot kertovat.

Kerroimme aiemmin myös myydyimmistä valko- ja punaviineistä.

Alkon tilastossa kaikkein suosituimmat viinit ovat noin kymmenen euron pulloja.

Hyvä peruskuohari

Yksi viidestä myydyimmästä tuotteesta on saanut kohtalaisen hyviä arvioita.

Neljänneksi myydyin espanjalainen Jaume Serra Cava Brut nousi aiemmin Ilta-Sanomien viiniasiantuntijan Pekka Suorsan listalle parhaista alle kympin kuohuviineistä.

” Kepeä, miellyttävä, hyvä peruskuohari.

– Huikea ostos siilatussa vadelmamaisuudessaan. Tiukka jälkimaku vie ajatukset hienoimpiin itävaltalaisiin hedelmäviinoihin. Se ei ole huono vertailukohde, viiniasiantuntija kuvaili aiemmin.

– Kepeä, miellyttävä, hyvä peruskuohari, klassikko vappujuomaksi seurueelle puistoon, Jaume Serraa arvioitiin vuoden 2018 kuohuviinimaistelussa.

Lisäksi kyseinen kuohuviini oli voittaja vuoden 2015 maistelussa, jossa asiantuntijaraati pisteytti kuusi tuotetta.

Sokerimäärä kertoo muusta kuin kaloreista

Listasimme viiden myydyimmän kuohuviinin tuotetietoja. Sokerimäärissä on isoja eroja, mutta viineissä sokerin määrä tarkoittaa jäännössokeria. Jäännössokeri syntyy rypälemehusta, mikä ei ole käynyt alkoholiksi asti, Alkon sivuilla kuvaillaan.

Suurin osa alkoholillisten juomien kilokaloreista tulee alkoholista, ei sokerista.

Jos puhutaan viineistä, joissa on tavanomaiset 11,5–13 prosenttia alkoholia, kalorimäärä on pääosin alkoholista lähtöisin. Kuivassa valkoviinissä, jossa on noin 12 prosenttia alkoholia, on noin 70 kaloria desissä. Puolimakeassa viinissä, jossa on samat 12 prosenttia alkoholia, on 80 kaloria, Alkon sivuilla kerrotaan.

” Kuohuviinien tarkemmista kuvauksista löytyy usein tieto siitä, onko viini valmistettu vain vaaleista vai tummista rypälelajikkeista.

Kuohuviinin makuun ja vivahteisiin vaikuttavat valmistusmenetelmä, rypälelajike ja se, kuinka kuivaa viini on, palkitut sommelierit Oscar Borges ja Kirsi Seppänen kertoivat Ilta-Sanomille kuohuviinisuosituksissaan.

Borges kuvaili, että litraa kohti ilmoitettu sokerimäärä antaa viitteitä siitä, kuinka hedelmäisen makuinen viini on.

– Kuohuviinien tarkemmista kuvauksista löytyy usein myös tieto siitä, onko viini vain vaaleista rypälelajikkeista valmistettu blanc de blanc vai tummista valmistettu blanc de noir. Blanc de noir -viinit ovat usein voimakkaita ja runsaita, kun taas blanc de blancit ovat enemmän hedelmäisiä ja paahteisia, Seppänen vinkkasi.