Hyviä kyykkyviinejä, joissa on loistava hinta-laatusuhde: ”On suorastaan ihme...”

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Kuten tiedämme, edullisimmat viinit sijaitsevat alahyllyillä, ja niitä kumarrellessa keho kiittää siinä missä kukkarokin. Kyykkääminen kannattaa nyt eritoten sen vuoksi, että laatu on parantanut ainakin uusien suositusten osalta.

On suorastaan ihme, että näin hyviä viinejä myydään näin edullisesti.

Saksa: Greta und Ingrid Sekt (7,99 € / 86 p.) kunnioittaa elokuvahistorian naistähtiä neutraalin puhtaalla ja hennon yrttisellä aromillaan. Kuohuviinin maku on puolikuiva, hapokas ja toffeinen, toki mehumainen.

Pfalzista tuleva valkoviini 2020 Chill Out Organic Riesling (9,67 € / 87 p.) tuoksuu on kypsän meloniselta ja limetinlehtiseltä. Kuiva, pehmeän hapokas ja kypsän sitruunainen keskimaku jatkaa makeaan omenaisuuteen. Jäännössokeria on 7 g/l. Myös 3 l hanapakkaus löytyy: 34,99 €. Kevään ensimmäinen piknikviini jos mikä.

Saman alueen punaviini 2020 Black Tower Dornfelder Pinot Noir (9,98 € / 87 p.) on parantanut tasoaan. Lempeän metsämarjainen, lihaliemimäinen ja hennosti rosmariinilla maustetun lihan tuoksu, kevyt, pehmeä ja miellyttävä, lempeän karpalomainen maku miellyttävät. Jos lämminsavuporo vei rahat, niin tämä toimisi kumppanina marjaisuutensa ansiosta. Harvoin näin edullista viiniä voi suositella näin vaativaan tehtävään.

Espanjan Valencia: 2020 Icono Cabernet Sauvignon (7,99 € / 87 p.) tuoksuu lempeän mustaherukkaiselta. Maku on täyteläinen, pehmeän hapokas ja kuivakan hedelmäinen. Jäännössokeria on 6 g / l, joten naudan lehtipihvin ja valkosipulivoinapin voi pippuroida reilusti. Viini sopii myös chili sin carnelle.

Yhdysvallat: 2019 Carnivor Cabernet Sauvignon (11,99 € / 88 p.) onkin sitten nimensä mukaisesti suunnattu lihansyöjille, mutta jäännössokeria (5 g/l.) voi hyödyntää myös tukevien ja mausteisten kasvispatojen kanssa. Itseironinen keskustelu kuuluu silloin asiaan. Kypsä mustaherukka ja tumma luumu tasapainottuvat lehtevällä vivahteella tuoksussa. Täyteläinen, hapokas ja tiiviin metsämustikkainen maku piristyy jälkimaun hennon chilin voimin.

Viikon viini

2017 La Rioja Alta LAT 42 Reserva, 15,90 €, 92 pistettä

La Rioja Alta tuottaa tällä hetkellä parhaat alueensa punaviinit. En tarkoita pelkästään persoonallisesti nimettyjä .890- ja .904-sarjan Gran Reservoja. Myös maltillisesti hinnoitellut viinit ihastuttavat. Lat 42 Reserva tuoksuu tiukan marjarankaisesta, metsäyrteiltä ja kuivalta tammelta. Keskitäyteläinen, hapokas, tapansa mukaan katkeromainen ja kireän hapankirsikkainen maku on kuin luotu yksinkertaisesti pariloidulle punaiselle lihalle karitsasta riistaan. Mikä mukavinta, se parantaa edellisestä tarjolla olleesta vuosikerrasta.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko