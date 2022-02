6 hyvää viinipulloa alle 20 eurolla – edullinen kuohari on yksi löydöistä

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Viinilasin äärellä virittäydytään keskustelemaan kansainvälisistä ilmiöistä. Viininystävä viettää ikuista maailmanpolitiikan arkipäivää.

Esittelyssä on eri maista 6 mainiota viiniä, joiden hinta on alle 20 euroa.

Espanja: 2018 Federico Paternina Banda Azul Vintage Cava Brut (12,20 € / 89 p.) panee Ernest Hemingwayn ihailijat intoutumaan, sillä tämä oli kirjailijan lempituottaja sisällissodan tiimellyksessä. Cavan aikoinaan pahamaineinen maan tuoksu ei tätä kuohuviiniä vaivaa. Maku on kuiva, keskihapokas ja raikas, tuoksun tapaan edelleen valkoherukkainen. Aperitiiviksi tämä on luotu.

Punaviinien puolelta poimin 2013 Marqués de Arienzo Reservan (18,99 € / 90 p.). Riojan perinteinen tallintakunen tuoksuu, mutta myös metsämarjan ranka. Täyteläinen maku on hapokas ja persoonallinen: kuin parfymoituja yrttejä, jos kielikukkaset sallitaan. Kireähkö, kuivattujen marjojen sävyttämä jälkimaku toimi hyvin solomillo-pihvin kera.

Etelä-Afrikka: Sorron jälkeistä aikaa elävän maan viinit ovat eurooppalaistyylisimmät Uudessa maailmassa.Tutkimusmatkojen ja sitä myötä imperialismin ja historiaan linkitetään, tietysti.

2021 Spier Seaward Sauvignon Blanc (16,99 € / 90 p.) tuoksuukin kuin Loiren valkoviini. Herukanlehteä on, mutta se on vain osa koosteessa. Karviainen ei dominoi. Trooppiset hedelmät tuntuvat eleganteilta. Kuiva, lajikkeeksi pehmeä, toki hapokas maku kiristyy loppua kohden ja ottaa mineraalisen vaihteen. Vaalean kalan viinihän tämä on.

Punaviineistä 2018 Allesverloren Shiraz (14,95 € / 91 p.) herättää keskustelun jo tilansa nimellä. Onko kaikki menetetty? Ei ainakaan omikronin vastaisessa taistelussa, jossa maa on jo siirtynyt uuteen vaiheeseen. Paneroitu liha tuoksuu. Täyteläinen, hapokas ja rapean kirsikkainen maku saavuttaa hienon tasapainon. Alueen nimi on Swartland.

Ranska: 2020 Chapoutier Belleruche Côtes-du-Rhône Rouge (14,89 €, puolikas 8,99 € / 90 p) ei viittaa velivenäläiseen, vaan sai psykedeelisen nimensä kauniista ampiaispesästä. EU-puheenjohtajamaalla riittääkin vipinää. Hennon lihaisa, kaarnamainen ja metsämarjainen tuoksu, täyteläinen, hapokas ja kireän kirsikkainen maku kehittyy marjankuorimaiseksi. Roosa paahtopaisti maistuu.

Viikon viini

2020 Marqués de Riscal Organic Verdejo, 13,99 €, 90 pistettä

Eihän tällainen peli vetele. Lautasella on wieninleikettä, eikä lasissa kimmellä itävaltalainen valkoviini. Sama paine äyriäispaellan kanssa: espanjalaista kaipailen. Toki laadukasta valkoviiniä löytyy Galiciasta, mutta vanha kunnon Ruedakin onnistuu. Paremmin punaisesta riojastaan tunnetun Riscalin luomuviini tuoksuu luonnonmintulta. Maku on kuiva, hapokas, valkoluumuinen ja aiempia vuosikertoja napakampi.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko

Juttua päivitetty 18.2.2021 klo 13.46: Korjattu viikon viinipullon kuva.