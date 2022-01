Suomen ylivoimaisesti ostetuin viini on alle 9 euron punkku – 10 Alkon vuoden myydyintä viiniä ja asiantuntijan arvioita niistä

Viiniasiantuntijan pisteissä yksi puna- ja yksi valkoviini ovat ylitse muiden.

Alkon myyntidatan perusteella suomalaiset kilistelevät useimmiten 2u Duas Uvas -punaviinillä, jos juomavalinta on viini.

Alkosta ostettiin vuonna 2021 neljä prosenttia vähemmän juomia kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2021 Alko myi yhteensä noin 89 miljoonaa litraa juomia. Eniten kasvua oli alkoholittomien juomien ja kuohuviinien myynnissä.

Myydyin tuote oli Leijona-viina, jota suomalaiset ostivat vuoden aikana 2,7 miljoonaa litraa.

Italia kiilasi Chilen ohi

Viinien myyntilitrat laskivat lähes viisi prosenttia. Chile on ollut Alkon viinien alkuperämaiden ykkönen jo yli kymmenen vuoden ajan, mutta viime vuoden joulukuussa Italia kiilasi sen ohi. Useita myydyimpien listan viinejä saa Alkosta myös hanapakkauksina, mikä voi lisätä myyntiä litroissa mitattuna.

Alko julkaisi vuoden 2021 myydyimpien tuotteiden listan, josta poimimme suosituimpia viinejä. Koostimme listalta 5 suosituinta punaviiniä sekä 5 myydyintä valkoviiniä. Lisäksi koostimme Ilta-Sanomien viiniasiantuntija Pekka Suorsan aiempia arvioita listan tuotteista.

Myydyimmät punaviinit

1. 2u Duas Uvas

Suomen suosituin viini on selvä myytyjen litrojen perusteella: portugalilaista 2u Duas Uvas -punaviiniä myytiin viime vuonna 1,3 miljoonaa litraa. Viinipullon hinta Alkossa on 8,28 euroa.

– Suomen myydyin punaviini tuoksuu makean karpaloiselta ja havuiselta. Maku on keskitäyteläinen, hapokas ja loppua kohden muhkeammaksi käyvä. Jäännössokeria on 7 g/l. Portugalin Alenquerista tuleva viini sopii mausteisille liha- ja kasvispadoille, Ilta-Sanomien viinituntija Pekka Suorsa arvioi sitä aiemmin.

Hän antoi viinille 87 pistettä sadasta vuoden 2020 maaliskuussa.

2. Quinta das Setencostas

Toisella sijalla punaviineistä on niin ikään portugalilainen viini, Quinta das Setencostas. Viiniä myytiin vuoden 2021 aikana lähes 810 000 litraa. Pullon hinta Alkossa on 9,98 euroa. Sille Suorsa antoi 89 pistettä, mikä on listan punaviineistä paras.

– Hienostunut tuoksu antaa kuivattuja hedelmiä. Täyteläinen, hapokas ja sopivan tanniininen maku tasoittaa jäännössokeria (8 g/l). Suklaa käväisee suutuntumassa. Portugalilaisviini on poronkäristyksen kumppani. Siihen ei moni pysty, ainakaan tässä hintaluokassa, Suorsa arvioi.

3. Piqueras Syrah Monastrell

Kolmannelle sijalle noussutta Piqueras Syrah Monastrell -punaviiniä myydään Alkossa vain kolmen litran hanapakkauksessa. Viinitonkan hinta on 30,98 euroa.

Espanjalaisviiniä kuvaillaan Alkon sivuilla meheväksi ja hilloiseksi. Sen kerrotaan sopivan lihaisten ruokien kanssa juotavaksi. Viiniä myytiin viime vuonna lähes 470 000 litraa.

4. Viña Maipo Cabernet Sauvignon

Neljänneltä sijalta löytyy chileläinen viini, jonka hinta on 7,48 euroa pullolta. Sitä myytiin Alkossa viime vuoden aikana lähes 460 000 litraa. Suorsa antoi kyseiselle viinille 87 pistettä vuoden 2020 arviossaan.

– Lihaisa tuoksu on kuin barbeque itsessään. Täyteläinen, hapokas ja maukkaan mustaherukkainen maku sisältää jäännössokeria 5 g/l, joka auttaa viiniä soljumaan erilaisiin ruoan makukirjoihin. Siksi chileläinen vakiomerkki tarjoaa oivan buffettiviinin, vaikka noutopöytä ei mikään trendi nyt olekaan.

5. LAB Reserva

Portugalilaisviini myydään hanapakkauksessa, jonka hinta on 33,98 euroa kolmen litran pakkaukselta. Viinin kerrotaan sopivan erityisen hyvin tummien liharuokien, riistan ja kovien juustojen kanssa nautittavaksi. Alkossa viiniä myytiin noin 450 000 litraa.

Kyseinen viini voitti vuonna 2021 Viinilehden vuoden punainen hanaviini -palkinnon. Tuolloin viiniä kuvailtiin tuoksultaan paahteiseksi, maanläheiseksi ja marjaisaksi. Makua kehuttiin täyteläiseksi ja hedelmäiseksi.

Lue lisää: Parhaat punkku- ja valkkaritonkat on valittu – tässä ovat Viinilehden top kolmoset

Myydyimmät valkoviinit

1. Gato Negro Sauvignon Blanc

Valkoviinien ykkössijan myytyjen litrojen osalta vie Sauvignon Blanc -rypäleestä tehty Gato Negro. Chileläisviinin vuoden 2021 vuosikerran valkoviinipullo maksaa 7,99 euroa Alkossa. Viinituntija Suorsa antoi kyseiselle viinille 87 pistettä sadasta. Alko myi kyseistä viiniä yli 880 000 litraa viime vuoden aikana.

– Tuoksu on nyt sulkeutunut, mutta puhdas ja pirteä. Kuiva maku tuntuu Sauvignon Blanc -lajikkeeksi hapoiltaan pehmeältä. Rapea sitruunaa tasoittaa, ja valkopippurinen jälkimaku vie tämän vaaleiden kalojen särpimeksi.

2. Viña Maipo Chardonnay

Myös kakkossija menee valkoisten osalta Chileen. Alkon toiseksi myydyin valkoviini on Viña Maipo Chardonnay, jota myytiin yli 590 000 litraa. Kyseisen pullon hinta on 7,48 euroa. Suorsa antoi viinille 89 pistettä. Se on korkein pistemäärä tämän listauksen valkoviineistä.

– Aavistus mineraalisuutta muuten ananasmaisessa tuoksussa piristää raikkaassa puhtaudessaan. Kuiva, hapokas ja rapean sitruunainen maku on tasapainoinen. Jäännössokeria on 4 g/l. Hillitön ostos jo neljä vuosikertaa peräkkäin. Kokeile paistetun ahvenen ja kermaviilikastikkeen kanssa.

3. Pearly Bay Dry White

Kuiva eteläafrikkalainen valkoviini Pearly Bay on listalla kolmantena yli 530 000 myydyllä litralla. Pullon hinta on 7,48 euroa. Suorsa antoi viinille taannoin 86 pistettä.

– Tuoksu on jopa yllättävänkin puhdas ja raikas näinkin edullisessa viinissä. Kuiva, hapokas, kepeän hedelmäinen ja edelleen raikas maku peittää hyvin hienoisen jäännössokerinsa. Eteläafrikkalaisen KWV:n Chenin Blanc ja Colombard -lajikesekoitus on seurusteluviinien halpisklassikko.

Alkon sivuilla viiniä suositellaan vähärasvaisen kalan, salaattien, kasvisruokien ja pikkusuolaisten kaveriksi.

4. Magyar Fehér Bor

Alkon asiakkaat ostivat lähes 490 000 litraa puolimakeaa unkarilaisvalkoviini Magyar Fehér Boria. Sille Suorsa antoi 85 pistettä. Viinipullon hinta on 7,88 euroa.

– Puhdas ja raikas tuoksu yllättää. Maku on puolimakea, hapokas ja raikkaan sitrusmainen. Unkarilainen viini on ollut Suomessa populaari käyttöklassikko, joka maistuu nyt viilennettynä paljon paremmalta kuin taskulämpimänä hamaalla 1970-luvulla. Kuluu tänä vuonna kahden hengen vappupiknikillä, Suorsa luonnehti maaliskuussa 2020.

5. Devil's Rock Riesling

Listan viidentenä on riesling-rypäleestä valmistettu Devil’s Rock. Pullo sen vuosikertaa 2020 maksaa Alkossa 9,79 euroa. Se on Alkon myydyimmistä valkoviineistä kallein.

Saksalainen riesling on puolikuiva. Sen kerrotaan sopivan erityisen hyvin vähärasvaisen kalan, pikkusuolaisten, kasvisruokien, salaattien ja porsaanlihan kanssa juotavaksi.

Pisteet: 50–69 huono, 70–79 välttävä, 80– 84 tyydyttävä, 85–89 hyvä, 90–94 erinomainen, 95–100 klassikko.