7 loistavaa kuohuviiniä: ”Huippuvalinta hinta-laatusuhteeltaan” ja edullinen prosecco – palkittujen sommelierien suositukset uuteenvuoteen

Erilaisia kuohuviinejä kannattaa maistella ja etsiä niistä tietoa, jotta löytää itselleen sopivimman. Viiniasiantuntijat vinkkaavat, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota kuohuvaa valitessa.

Uudenvuoden juhla on hyvä hetki poksauttaa auki pullo kuohuvaa. Kuohuviini sopii mainiosti niin kilistelyyn uudenvuoden toivotusten lomassa tai erilaisten juhlaherkkujen kanssa nautiskeluun.

Kaksi palkittua sommelieria, Oscar Borges ja Kirsi Seppänen antoivat asiantuntijan näkökulmasta vinkkejä sopivan kuohuvan valintaan.

Borges toimii ravintolapäällikkönä viinibaari Vin-Vinissä Helsingissä, ja hänet palkittiin Pro 2021-tunnustuspalkinnolla sommelier-kategoriassa. Seppänen puolestaan työskentelee tamperelaisessa Ravinteli Berthassa. Hän voitti syyskuussa The Best Sommelier of Finland 2021 sponsored by Wines of Germany -kilpailun.

Miellyttävä kuohuviini löytyy vain maistamalla, mutta tietoa kannattaa etsiä

Viinihyllyllä voi olla hankalaa ymmärtää, mikä ero kuohuviineillä on ja mistä itse voisi pitää.

Sekä Borges että Seppänen kertovat, että kuohuviinin makuun ja vivahteisiin vaikuttavat valmistusmenetelmä, rypälelajike ja se, kuinka kuivaa viini on. Borgesin mukaan myös litraa kohti ilmoitettu sokerimäärä antaa viitteitä siitä, kuinka hedelmäisen makuinen viini on kyseessä.

– Rutikuiva kuohuviini on tällä hetkellä trendi, mutta jos siitä ei pidä, ei kannata väkisin ostaa, vaan tarkkailla sokerimääriä. Hedelmäiset kuohuvat sisältävät sokeria 8 grammasta ylöspäin, Borges kertoo.

Karkeasti kuohuviinit voi Borgesin ja Seppäsen mukaan jakaa kepeisiin ja paahteisiin. Tähän vaikuttaa muun muassa se, miten kupliva on valmistettu ja mistä rypälelajikkeista.

Kirsi Seppänen palkittiin tänä vuonna The Best Sommelier of Finland 2021-palkinnolla.

– Pullokäyneet kuohuviinit, esimerkiksi cava, crémant ja samppanja ovat maultaan usein vähän runsaampia ja paahteisempia. Ne eivät ole yhtä raikkaita tai hedelmäisiä kuin esimerkiksi proseccot, jotka käyvät ja joiden kuplat syntyvät suurissa tankeissa, Seppänen selittää.

Oscar Borges kertoo, että huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, kuinka pitkään viinin kerrotaan käyneen hiivasakan päällä. Jos paahteinen, samppanjainen maku ei ole omaan mieleen, kannattaa valita viini, joka on käynyt vain noin 9–12 kuukautta.

Seppäsen mukaan kuohuviinien tarkemmista kuvauksista löytyy usein myös tieto siitä, onko viini vain vaaleista rypälelajikkeista valmistettu blanc de blanc vai tummista valmistettu blanc de noir.

– Blanc de noir -viinit ovat usein voimakkaita ja runsaita, kun taas blanc de blancit enemmän hedelmäisiä ja paahteisia, Seppänen kertoo.

Jos olo on epävarma, Borges kehottaa etsimään ja lukemaan netistä tietoa kuohuviinistä ennen ostopäätöstä.

Kirsi Seppänen ehdottaa, että yhden suuren pullon sijaan voi hyvin ostaa useita pieniä pulloja eri tyylisiä kuohuvia. Silloin voi maistelemalla selvittää, minkä tyylinen viini sopii omaan suuhun.

– Voi ostaa pienet pullot esimerkiksi proseccoa, cavaa ja samppanjaa ja maistella niitä rinnakkain, Seppänen vinkkaa.

7 hyvää kuohuviiniä uuteenvuoteen

Seppänen ja Borges vinkkaavat uudenvuoden juhlaan sopivia, erilaisia kuohuviinejä eri hintaluokista. Tuotteet on listattu edullisimmista kalleimpiin.

Viini kannattaa valita omien mieltymysten ja tarjottavien mukaan. Monet kuohuvat sopivat sellaisenaan alkumaljoiksi ja suhteellisen neutraalien makujen sekä pikkunaposteltavien kanssa.

Mikäli uutenavuotena kattaa pöytään voimakkaan mausteisia ja tulisia ruokia, Borges suosittelee kyytipojaksi ennemmin olutta tai aavistuksen makeampaa viiniä. Kuivan kuohuviinin maku saattaa nimittäin peittyä tulisuuden alle.

1. Astoria Prosecco Extra Dry 2019, 14,98 €

Seppänen vinkkaa edullisen proseccon, joka on kuitenkin hintaluokkaansa nähden laadukas. Budjettiviinin maku on Seppäsen mukaan raikkaan hedelmäinen ja kuiva, mutta mukana on aavistus jäännössokeria. Tässä proseccossa maistuu omena ja päärynä, ja se toimii parhaimmillaan joko sellaisenaan tai pienten naposteltavien kanssa.

2. Tutusaus Gran Reserva Cava Brut Nature 2017, 19,90 €

Tämä espanjalainen pientuottajalta tuleva cava-kuohuviini on Borgesin mukaan huippuvalinta hinta-laatusuhteeltaan, jos pitää runsaamman makuisesta, samppanjaa muistuttavasta kuohuvasta. Cava nimittäin valmistetaan samalla menetelmällä kuin samppanja.

Borgesin mukaan tässä viinissä on kermainen ja paahteinen maku, mutta ei sokeria. Se sopii hyvin sekä kilistelyyn että kalaruokien kaveriksi.

3. Filipa Pato 3b Rose Extra Bruto 2018, 19,99 €

Borgesin vinkkaama roseekuohuviini tulee portugalista, ja se valmistetaan kolmesta paikallisesta rypälelajikkeesta. Vaikka viini on Borgesin mukaan hyvin kuiva, kepeä ja raikas, eikä paahteisuutta juuri ole, siinä maistuu silti villivadelma ja hedelmäisyys. Tämä roseekuohuva sopii pikkusuolasille tai esimerkiksi leikkelepöytään ja sen hinta istuu pienempäänkin budjettiin.

4. Bestheim Grand Prestige Crémant d'Alsace Brut 2014, 19,99 €

Tämä suuremman tuottajan kuohuviini muistuttaa hyvin paljon aitoa samppanjaa, mutta on hinnaltaan huokeampi. Sen makua Borges kuvailee kermaiseksi ja paahteiseksi. Mukana on kuitenkin hieman hedelmäisyyttä, sillä tämä viini sisältää sokeria kuusi grammaa litraa kohden. Viini sopii hienompien kalaruokien kylkeen.

5. Raventós i Blanc de Nit Brut 2018, 25,89 €

Tämä espanjalaisessa voimakkaan hedelmäisessä kuohuvassa on sokeria yhdeksän grammaa litrassa. Maku ei silti ole makea, vaan Borges kuvailee sitä linjakkaaksi ja puhtaaksi. Kermaisuutta tai paahteisuutta ei tässä kuohuviinissä ole.

Viiniä voisi Borgesin mukaan kokeilla hyvin vaikkapa kana- ja kalaruokien kanssa, muttei kovin tulisten.

6. Francois Mikulski Crémant de Bourgogne Brut, 28,99 €

Keskihintainen ranskalainen crémant-kuohuviini valmistetaan useista eri rypälelajikkeista ja samalla menetelmällä kuin samppanja. Seppäsen mukaan viini on maultaan hieman paahteinen, runsas, kuiva ja ryhdikäs. Viini on kuitenkin helposti lähestyttävä ja sopii niin kilistelyyn kuin perinteisten uudenvuoden ruokien, kuten nakkien ja perunasalaatin kanssa.

7. Pierre Gimonnet Cuvée Cuis 1er Cru Blanc de Blancs Champagne Brut, 45,96 €

Hieman suuremmalle budjetille Seppänen vinkkaa pientuottajan samppanjan, joka ei ole maultaan kuitenkaan kaikista tuhdein. Keveä, Chardonnay-rypäleistä valmistettu samppanja sopii Seppäsen mukaan mihin vain tilanteeseen. Alkupalojen ja kalaruokien kanssa se toimii erityisen hyvin.

Tuotteen valmistaminen vaatii käsityötä

Kuohuvan valinnassa Oscar Borges painottaa, että Suomessa hinnassa joutuu usein hieman joustamaan, mikäli haluaa laadukkaan ja vastuullisesti tuotetun viinin.

Borges on huomannut, että yhä useammat panostavatkin ruoassa entistä enemmän laatuun ja ovat valmiita myös maksamaan siitä. Viinien kohdalla moni kuitenkin edelleen valitsee mahdollisimman edullisen pullon eikä perehdy asiaan sen enempää. Oscar Borgesin mukaan usein kyse on tiedonpuutteesta, jolloin hinta ratkaisee.

Mikäli vastuullisuus ja laadukkuus ohjailevat omia valintoja muillakin osa-alueilla, Borgesin mukaan asiaan kannattaa kiinnittää huomiota myös viinihyllyllä. Etenkin kuohuviinejä ostaessa hän vetäisi ohjenuorana rajan esimerkiksi noin 20 euron tietämille: sen hintainen pullo tukee yleensä myös tuottajia, hän sanoo. Tuotteen valmistuksen takana on aitoa käsityötä.

– Viiniin kannattaa panostaa samoin kuin ruokaankin. Jos ruokapuoli on vaatimattomampi, käy myös se kympin kuohari, Borges tähdentää.

