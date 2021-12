Juoksetko vielä Alkoon? 9 oivallista kuoharia – joukossa reilun 12 euron löytöjä

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Uutenavuonna napostellaan pientä ja siemaistaan kevyesti kuplajuomia.

Sushi, tapakset ja etniset ruoat maistuvat ikään kuin vastatoimena jouluruoille. Kuohuviinit astuvat esiin.

Haloo haloo: Jos japanilainen ruoka maistuu, nostetaan pöytään Moshi Moshi Organic Sparkling Extra Dry (12,99 € / 89 p.), jonka liki nuolimainen aromi ihastuttaa. Meloni ja päärynä etenevät mineraalisiin sävyihin. Japanilainen sanoo moshi moshi vastatessaan puheluun. Viini tosin tulee italiasta.

Pronto pronto: Komisario Montalbanon viimeisessä jaksossa pettyneet lohduttautuvat viinialan hauskimman miehen Sandro Bottegan blingblingillä. Bottega Rose Gold Brutin (49,90 € / 89 p.) punaherukka, mesimarja, banaani ja pensasmustikka toimivat hauskalla tavalla. Hintaa selittää upea kristallilasi, joka kuuluu pakkaukseen.

La Gioiosa Prosecco Dry (6,49 € ½ pll / 88 p.) on kahden illanistujan valinta. Päärynä ja suola solmivat oikeaoppisen liiton.

Aló aló: Tapaskansalle tarjoaa Briza del Mar Cava Brut Nature Organic (16,40 € / 91 p.) teräksistä ja mineraalista modernismia. 2018 La Vida al Camp Rosé Cava Brut (15,98 € / 90 p.) maistuu mansikkakerman ystäville. Kun maku on roseeksi huomattavan kuiva, yhdistelmä toimii.

Allô allô: Ranska ei ole toivoton tapaus edes joulunjälkeisestä rahapulasta kärsiville tai närästysherkille. Puolimakea Rivarose Ètoiles Doux (9,98 € / 87 p.) tuoksuu koville karamelleille ja maistuu mintulle. Taatusti suomalaiseen makuun. Airénista on harvoin tehty näin hyvää viiniä.

Tämän hetken hintansa parasta samppanjaa tarjoaa J. Charpentier Blanc de Blancs Champagne Brut (39,98 € / 92 p.). Chardonnayksi se tuoksuu ihmeen paahtoleipämäiseltä. Maku on rutikuiva, rapean sitruunainen, omenainen ja kivennäisainemainen.

Paras elsassilainen crémant, jonka olen maistanut, on puolestaan Arthur Metz Crémant d'Alsace Riesling Brut (17,98 € / 92 p.). Se on samppanjamainen, toki öljyinen ja aprikoosinen viini.

Viikon viini

Miniloma Prosecco Rosé Extra Dry by Huono Äiti (12,99 € / 90 p.)

Ruotsissa on kaikki toisin. Siellä jopa viinikirjoittajilla on omia viinibrändejä. Personoitu ja vaikkapa bändille tai blogille alistettu viini ei ole minua koskaan innostanut. Jotenkin kornia. Nyt ei kuitenkaan auta hangoitella vastaan, kun viini on näin hyvää. Prosecco tuoksuu punaiselle omenalle ja kypsälle päärynälle. Kova karamelli nousee voimakkaasti. Maku on kuiva, hapokas ja rapean minttuinen. Jälkimaussa on suolaisuutta. Ei tässä piile minkäänlaista kosiskelevuutta. Setämiehille tämä kannattaa tarjota sokkona eli ukolle side silmille.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko