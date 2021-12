15 hyvää viiniä jouluun – takuuvarmat valinnat omaan pöytään tai lahjaksi

Punaviinin valinta ei ole koskaan ollut näin helppoa, kirjoittaa viiniasiantuntija Pekka Suorsa.

Eihän tässä mennyt kuin 30 vuotta odotellessa. Alko toi ensimmäisen kerran mittavan erikoiserän Beaujolais’n alueen cru-punaviinejä suoraan joulupöytään.

Paul Bocuse kiteytti asian jo aikoinaan. Bocuse sanoi kotiseutunsa kyläviinien riittävän kaikkiin ruokalajeihin, joita hän valmisti. Ja jos täyteläisyyttä tarvitaan, keittiömestari valitsi Moulin-À-Ventin viinin. Luultavasti kuumalta vuodelta.

Suolaa, etikkaa ja makeutta tihkuva juhlamenumme ei pidä viinin liiallisesta tanniinisuudesta tai täyteläisyydestä. Jos sekaan pamauttaa parkkihappoisen huippu-médocin, suu kärähtää varmasti.

Joulun väri on kuitenkin punainen. Beaujolais ratkaisee ongelman.

Gamay-lajike tuottaa tasapainoisia, raikkaita ja napakoita viinejä, jotka eivät kavahda ruotsalaisesta voileipäpöydästä ja venäläisestä zakuskasta vaikutteensa saanutta jouluateriaamme.

Hyvää huomenta: 2020 Louis Latour Morgon Les Corcelettes (19,99 € / 90 p.) muistuttaa täyteläisyydessään ja kireässä kirsikkaisuudessaan jopa Piemonten barberoita.

Suikaloitu: 2020 Laurent Perrachon Juliénas Roche Bleue (19,99 € / 90 p.) tuntuu edellistä suoraviivaisemmalta. Marjanlehtiä ja kuivahkoa kirsikkaa riittää.

Pyhälle rakkaudelle: 2019 Domaine de la Pirolette Saint-Amour (19,99 € / 92 p.) tuoksuu sikarille ja setrille. Kuivatut hedelmät ja kirsikka tasapainottavat kohtuullisia parkkihappoja. Upea viini.

Kaksi sesseä: Mattamaisen muhkea, karhunvatukkainen 2019 Château de la Terrière Brouilly Tradition (19,99 € / 91 p.) ja kuivahkon tamminen, kuivalihamainen 2018 Château de la Terrière Moulin-À-Vent Cuvée de la Lure (19,99 € / 92 p.) muodostavat mahtavan parin. Jälkimmäistä voisi kypsentää vaikka kymmenen vuotta.

Lahjaviinejä vailla vertaa

Viini on mainio lahja. Hinnalla ei ole väliä, kunhan laatua löytyy.

Kuplien ystävälle: Alberto Nani Organic Prosecco Extra Dry (13,88 € / 90 p.) ei ole uutuus, mutta asiaankuuluva päärynän ja suolan yhteys löytyy perin edullisesti.

Hengellisille: Toista laitaa edustaa sitten 2012 Dom Pérignon (179,90 € / 96 p.), joka on parasta domppaa sitten 2002:n ja 1996:n. Tuoksu on mausteinen, jopa hurja. Mineraalisuus yhdistyy valkoherukkaan. Voimastaan huolimatta tässä on tyyliä.

Uudeksivuodeksi: Edellisten tapaan Berlucchi '61 Franciacorta Rosé Brutia (29,90 € / 92 p.) voi kätevästi hyödyntää myös uuden alun maljana. Se hallitsee roseekuohuviinin tärkeimmän vaateen. Mattamainen vadelma tekee liiton mineraalisuuden kanssa.

Viherpipertäjälle: Vinho verde 2020 Soalheiro Alvarinho Classic (18,98 € / 91 p.) antaa hienostuneen kevätyrttisine ja hennosti herukanlehtisine tuoksuineen tiukkasyisen jatkon. Maku on kuiva, hapokas ja raikkaan sitruunainen.

Corto Maltesen ystäville: Kyynisille romantikoille on suunnattu 2015 Luigi Bosca Cabernet Franc (20,48 € / 92 p.). Argentiinalainen karpalohillon ja kuivatun mustaherukan yhdistelmä luo huikean hinta-laatusuhteen.

Partamiehille: Lihaliemimäinen 2016 Château Puybarbe (29,98 € / 91 p.) tulee Bourgin suomalaisomisteiselta tilalta, joka tuottaa laatuviinejä tasaisesti vuodesta toiseen. Bordeaux’n uutta tulemista odotellessa.

Heppaväelle: 2018 Black Stallion Cabernet Sauvignon (29,98 € / 90 p.) vetoaa suklaan, myskin ja puuterisen tammen ystäviin.

Viskiharrastajalle: Australialainen 2018 Jacob’s Creek Double Barrel Shiraz (17,98 € / 90 p.) tuoksuu bourbonille, vaikka paahdettu tammi, rommirusina ja viinakirsikka saadaan aikaan skottitynnyreillä.

Himomarjastajalle: Jos pakastin pursuaa hillaa, niin 2017 Lenz Moser Prestige Trockenbeerenauslese (18,98 € . pll / 92 p.) sopii leipäjuuston ja hunajan seuraksi. Jalohomeen ja aprikoosin yhdistelmä vie klassisiin tunnelmiin.

Suvulle: Jos väkeä kertyy pyhien aikana paljon, helpottaa elämäänsä 2019 Raimat Abadia Cabernet Sauvignon Tempranillo Organic BiB:illä (35,99 € 3 l / 89 p.). Hanaviinien aateliin se nousee varsinkin siksi, ettei nyt pelata jäännössokerilla. Kuin hyvää, edullista bordeaux’ta tuoksuttelisi. Mustaherukka on mukavan kuivaa.

Viikon viini

2016 Antologia Barolo (26,98 €/93 pistettä)

Mikä on hyvä viinilahja? Se on, joka kelpaa sekä satunnaiselle lipittäjälle että kokeneelle harrastajalle. Se on, jonka heti huomaa laatuviiniksi. Tärkeintä on salamannopea ahaa-elämys, kun paketti aukeaa. Kun etiketissä lukee vaikkapa Amarone tai kuten nyt: Barolo. Harvinaisen edullinen, laadukas huippualueen edustaja viehättää metsäsienimäisellä ja lihaliemimäisellä aromillaan. Täyteläinen maku on hapokas, raikkaan kirsikkainen ja pippurinen. Riista maistuu tämän kanssa.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko