200 pullosta valittiin vuoden parhaat luomuviinit – toinen voittajista on alle 20 euron valkkari: ”Yllätti maistajat”

Viinilehden kilpailussa oli tänä vuonna yli 200 luomuviiniä. Sekä puna- että valkoviinien voitto meni tänä vuonna Ranskaan.

Viinilehti valitsi vuoden luomuviinit. Kilpailussa oli mukana yli 200 luomuviiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Kilpailun viinien hinta sai olla Alkossa korkeintaan 30 euroa. Kaikki viinit maistettiin sokkona.

Finaaliin pääsi lähes 40 viiniä. Tuomaristoon kuuluivat Viinilehden perustaja Juha Berglund ja erikoistoimittaja Antti Rinta-Huumo.

– Voittajaviineissä pitää korostua viinien autenttisuus ja jäljitettävyys suhteellisesti enemmän kuin tekninen laatu ja tasapainoisuus. Kärkikolmikoihin halusimme nostaa tyyliltään toisistaan erottuvat viinit, Viinilehden tiedotteessa kerrotaan.

Vuoden valkoinen luomuviini

Fernand Engel Riesling Grand Cru Praelatenberg 2018 voitti vuoden viini 2021 -tittelin luomuvalkoviinien osalta. Hedelmäinen riesling tulee Ranskan Alsacen alueelta. Viinin hinta Alkossa on 19,99 euroa.

Viinilehden verkkosivuilla kerrotaan, että valkoviinien osalta riesling oli selkeästi yleisin lajike kilpailussa.

– Sokkomaistamisen hauskuutta kuvastaa se, että voittajaviinin paljastuminen riesling-viiniksi hieman yllätti maistajat, jälleen kerran.

Tuomariston arvio: Tuoksu on kypsän hedelmäinen, hieman kehittynyt ja tyylikkään monivivahteinen. Se huokuu persikkaa, aprikoosia, vahamaisuutta, hunajaa ja makeaa mausteisuutta. Kuiva, mutta runsas ja leveän hedelmäinen maku toistaa tuoksun aromimaailman. Viinissä on lisäksi hentoa karvasmantelia ja orastavaa petrolisuutta. Lähes öljyinen suutuntuma saa ryhdin leveästä hapokkuudesta ja kokonaisuus jättää pitkään maistuvan, runsashedelmäisen, hyvin monivivahteisen jälkivaikutelman.

Raati suosittelee viiniä punalihaisten kalaruokien, äyriäisten ja paistetun tai grillatun vaalean lihan kanssa nautittavaksi.

– Vuoden valkoinen luomuviini on erittäin viehättävä ja runsaudestaan huolimatta elegantti riesling Alsacesta, tuomaristo kommentoi.

Vuoden punainen luomuviini

Vuoden punaiseksi luomuviiniksi valittiin Gérard Bertrand Domaine de l’Aigle Pinot Noir 2019. Ranskalaisviinin hinta Alkossa on 21,90.

Tuomaristo kertoo, että voittajan valinta oli tänä vuonna haasteellista, sillä osa viineistä oli keskenään samankaltaisia. Useita viinejä yhdisti tummasävytteisten aromien runsaus.

– Gerard Bertrandin tuottama voittajaviini on poikkeuksellisen harmoninen, kypsän marjainen ja tyylikäs viini Languedoc-Roussillonin viinialueelta.

Tuomariston arvio: Tuoksu on avoin, herkullinen, kypsän marjainen ja vivahteikas. Siinä on kypsää kirsikkaa, puna- ja mustaherukkaa sekä paahteista mausteisuutta. Keskitäyteläinen, hyvin mehukas maku seuraa tuoksun aromimaailmaa. Viinissä on lisäksi yrttisyyttä, hentoa havuisuutta ja metsän aluskasvillisuudenkin vivahteita. Hapankirsikkainen, pehmeä hapokkuus tuo kokonaisuuteen tasapainoa ja kantaa viiniä hieman suuta supistavaan, tyylikkääseen, kainosti savuiseen, hyvin moniulotteiseen jälkimakuun.

Tuomaristo suosittelee nauttimaan viinin tummien linturuokien, lihapatojen ja paistetun tai grillatun vaalean lihan seurana.

Hopea- ja pronssisijat

Valkoviineistä hopealle ylsi uusiseelantilainen Matua Marlborough Organic Sauvignon Blanc 2020. Sen hinta Alkossa on 14,98 euroa. Viinin kerrotaan sopivan voimakkaasti maustettujen kalaruokien, kuten savukalan kanssa juotavaksi.

Valkoisten pronssisija annettiin italialaiselle Pieropan La Rocca 2018 -viinille. Sen hinta on korkeampi kuin kilpailun Alkon maksimihinnaksi ilmoitettu 30 euroa. Viini nimittäin maksaa 31,50 euroa. Viiniä suositellaan punalihaisen kalan tai vaalean lihan kanssa.

Punaviinien hopeasija meni Argentiinaan Domaine Bousquet Reserve Organic Malbec 2020 -viinille. Sen hinta Alkossa on 15,98 euroa. Paistetut tai grillatut tummat lihat ja riistat sopivat tämän viinin seuraksi.

Punaviinien pronssille ylsi eteläaustralialainen Kalleske Greenock Shiraz 2019. Australialaisviinin hinta Alkossa on 28,85 euroa. Viiniä suositellaan tumman lihan ja juustojen kylkeen.

Kerroimme syyskuussa vuoden parhaista punaviineistä, joista palkittiin kolme parasta.

Lähde: Viinilehti

