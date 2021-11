7 hyvää viinivalintaa – listalla on ”huippupunaviini”, jossa on loistava hinta-laatusuhde

Onko oikean viinin ostaminen vaikeaa? Viiniasiantuntija Pekka Suorsa auttaa valitsemaan oikein.

Jotkin viinit ovat sellaisia, ettei kauan tarvitse miettiä löytyykö niille sopiva ruoka.

Otetaan laadustaan tunnettu maakunta ja valitaan sen viinille hyvä ruoka.

Victoria ja sienimuhennos: 2020 Take It To The Grave Pinot Grigio (15,98 € / 913993 / 90 p.) tuoksuu villimintulle. Aromi on muutenkin enemmän Gris kuin Grigio eli se kumartaa Ranskan Elsassiin eikä niinkään Italiaan. Kuiva, hapokas ja yrttinen, mattamainen maku miellyttää.

Lajikkeen perusaromi on itsessäänkin sienimäinen.

Oc ja lehtipihvi: Siirrytään punaviineihin. 2019 Rock ´n Rolle Rebel (12,98 € / 910708 / 87 p.) on närästysherkän pelastus.

Lämminhenkinen, metsämarjainen tuoksu ja keskitäyteläinen, pehmeän hapokas ja kirsikkainen maku piristyy kahvimaisella suutuntumallaan. Maistuu rokkarille siinä missä kapinamielisellekin.

Priorato ja poronfilee: 2015 Nûr (24,47 € / 419587 / 93 p.) menee tolkienmaisen nimensä ansiosta eskapistisen ystävän joulupakettiin.

Sisältö ei ole örkkimäinen, vaan tuo paremminkin mieleen Lórienin lumotut metsät. Leivosmaisuus yhdistyy tiukkoihin tanniineihin ja muhevaan skandinaaviseen metsämustikkaan.

Rioja ja karitsa: 2017 Ortega Ezquerro Vino De Tudelilla Crianza (14,88 € / 488397 / 91 p.) tuoksuu rypälekuorille, makeahkolle tammelle ja mustaherukalle.

Maku on täyteläinen, hapokas, kypsän tanniininen ja metsämarjainen.

Veneto ja lihapata: 2017 Montresor Amarone della Valpolicella (24,99 € / 454407 / 92 p.) tuoksuu itsekin kuin bollito misto, joka on italialainen usean lihalaadun pata.

Juuresmaisuus, pippurimaisuus ja napakka mustaherukka miellyttävät muitakin kuin amaronen ystäviä.

Champagne ja sushi: 2010 R. Dumont & Fils Millésime Champagne Brut (55,55 € / 581627 / 93 p.) voi kiittää maahantuojaansa. Pitää olla nimittäin matemaattinen nero, jotta päätyy verojen ja katteiden jälkeen noin tarkkaan hintaan.

Tyylikäs, miellyttävästi hyvin hento, paahtoleipämäinen Pinot Noir -tuoksu dominoi. Myös aavistuksen omenankotaa aistii. Kuiva, hapokas ja raikkaan omenainen keskimaku vie kukkeaan jälkimakuun. Tyylilaji: eleganssi.

Viikon viini

2018 Golpe Reserva (18,65 €/93 pistettä)

Neljä sukupolvea, perheyritys. Tähän on tultu: huippupunaviini Portugalin Dourosta, mutta koronastako vai mistä johtuu se, että hinta on hyvin maltillinen. Pelkkää voimaa tämä ei kuitenkaan uhku, vaan tuoksuu hienostuneen grafiittiselta.

Maku on täyteläinen ja hapokas. Mesimarjainen keskimaku seuraa. Mineraalinen vivahde pysyttelee pinnan alla kuin sähköpiano hyvässä rytmimusiikissa. Jälkimaku on metsämustikkainen. Metsään mentäneen ruoassakin. Riistaviinihän tämä.

Pisteet

50–69 huono

70–79 välttävä

80– 84 tyydyttävä

85–89 hyvä

90–94 erinomainen

95–100 klassikko

